По его оценке, несмотря на массированные воздушные атаки России, украинским силам пока удается в целом удерживать линию фронта. При этом заявления российского президента Владимира Путина о скором захвате всей Донецкой области после возможного взятия Константиновки, считает автор, не соответствуют реальной ситуации на поле боя.

В ближайшие два месяца российские власти могут рассматривать ситуацию как последний шанс изменить ход войны в свою пользу, одновременно наращивая активность за пределами Украины. К такому мнению пришел военный обозреватель The Independent Роберт Фокс.

На этом фоне Фокс выделяет три фактора, которые, по его мнению, свидетельствуют об усилении давления Москвы на европейские страны.

Первым признаком автор называет уверенность Москвы в том, что до сентября сохраняется своеобразное «окно возможностей». По мнению обозревателя, такой настрой может быть связан с разногласиями внутри НАТО, неоднозначными заявлениями президента США Дональда Трампа, напряженной ситуацией на Ближнем Востоке, а также с истощением украинской системы ПВО.

Вторым фактором, отмечается в статье, является активизация российской информационной кампании в Европе. По словам Фокса, Москва «распространяет обвинения» в адрес стран Балтии, утверждая, что те якобы помогают Украине в организации атак беспилотниками по России. В частности, официальные представители российских властей публично заявляли о якобы вовлеченности Латвии в конфликт на стороне Украины.

Еще одним признаком автор считает рост военной активности России вблизи сил НАТО. Он напоминает об инциденте в Норвежском море, когда российский разведывательный самолет Ту-95 приблизился к корабельной группе Альянса, в состав которой входил британский авианосец HMS Prince of Wales. По данным издания, самолет сбросил около двух десятков гидроакустических буев, после чего был перехвачен британскими истребителями F-35.

Фокс также подчеркнул, что в последнее время российские подводные лодки – как пилотируемые, так и беспилотные – все активнее действуют в Северном и Ирландском морях, а также в Ла-Манше, отслеживая топливные трубопроводы и подводные кабели связи. По его словам, «ощущение того, что война постепенно выходит за пределы Украины и распространяется на весь регион, только усиливается».

Третий признак вероятного нападения на Европу, по мнению автора, – ухудшение ситуации в самой России, где, как известно, экономика переживает не лучшие времена. Речь идет об очередях за топливом, перебоях с интернетом и мобильной связью. Кроме того, аннексированный Россией Крым переживает острый дефицит топлива и воды.

По мнению военного обозревателя, если война продлится зимой, властям России придется прибегнуть к еще более рискованным шагам. По его утверждению, Путин, возможно, объявит частичную или полную мобилизацию, чтобы набрать не менее 500 тысяч новых военнослужащих. «В таком случае о собственной противовоздушной обороне придется серьезно задуматься не только Киеву и его балтийским соседям. Это коснется всех европейских союзников по НАТО, включая Великобританию», – говорится в статье.

По словам автора, странам придется пересмотреть собственную систему защиты территории и морских рубежей.