Трамп: Мы «разбомбили Иран»

«Они согласились вчера на идеальную сделку для нас, - сказал Трамп в интервью телеканалу NBC News. - Они уступили во всем. После этого они покинули комнату и в течение часа запустили дрон по судну».

Представители Ирана согласились на идеальную для американских властей сделку, однако спустя час нанесли удар по судну в Ормузском проливе, заявил президент США Дональд Трамп.

Глава Белого дома не привел деталей упомянутого соглашения, но, по его словам, США «разбомбили их (Иран) к чертовой матери». Трамп также заявил, что Ормузский пролив остается открытым для судоходства.

Между тем Управление Ирана по контролю за Ормузским проливом (PGSA) заявило в воскресенье, что проход торговых судов через этот водный путь в настоящее время закрыт. «В связи с недавними незаконными действиями вооруженных сил США в регионе транзит через Ормузский пролив в настоящее время невозможен», - говорится в заявлении PGSA, опубликованном в соцсети X.

Управление подчеркнуло, что, как только «будет восстановлена стабильность и спокойствие, все заявки будут рассмотрены в соответствии с установленным графиком и будут выданы необходимые разрешения».

Тем временем постоянный представитель США при ООН Майк Уолтц заявил, что Соединенные Штаты и Иран продолжают вести технические переговоры по ядерной программе исламской республики: «Стоит отметить, что технические переговоры по ядерной программе, на которых сильнее всего сфокусирован президент Трамп, продолжаются - по вопросам инспекций, дальнейших действий с обогащенным ураном, программой обогащения».

Уолтц также опроверг заявление неназванного американского чиновника, цитируемое CNN, о том, что Иран по ошибке атаковал коммерческие суда, проходившие через Ормузский пролив.

«Мы что, должны поверить, что некоторые младшие офицеры действуют самовольно и открывают огонь по кораблям, но при этом не несут никаких последствий со стороны… Корпуса стражей исламской революции? Я в это не верю», — сказал Уолтц телеканалу ABC.

Уолтц обвинил Иран в нарушении международного права путем нападений на соседние страны, гражданское судоходство и инфраструктуру.