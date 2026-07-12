70 тысяч полицейских выйдут на улицы Франции в день полуфинала

Министр внутренних дел Франции Лоран Нуньес объявил, что 14 июля по всей стране будут задействованы 70 тысяч полицейских и жандармов. Только в Париже порядок будут обеспечивать около 5 тысяч силовиков. Об этом министр объявил в эфире телеканала BFM.

Такие меры связаны с совпадением двух событий: национального праздника Дня взятия Бастилии и полуфинального матча чемпионата мира-2026 между сборными Франции и Испании, который состоится вечером в США.

Поводом для усиления мер безопасности стали инциденты во время празднования победы французов над Марокко в четвертьфинале. Тогда, по словам Нуньеса, было проведено 89 задержаний, на севере страны погибла 17-летняя девушка.

Министр пообещал немедленно пресекать любые попытки нарушения общественного порядка и акты вандализма. В день полуфинала силы правопорядка будут развернуты как для обеспечения безопасности во время традиционного военного парада на Елисейских полях, так и для предотвращения возможных беспорядков после матча, который начнется в 23:00 по Баку.