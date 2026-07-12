USD 1.7000
EUR 1.9452
RUB 2.2353
Подписаться на уведомления
Самая мощная со времени перемирия атака: США ударили по Ирану «томагавками» и истребителями
Новость дня
Самая мощная со времени перемирия атака: США ударили по Ирану «томагавками» и истребителями

70 тысяч полицейских выйдут на улицы Франции в день полуфинала

19:38 258

Министр внутренних дел Франции Лоран Нуньес объявил, что 14 июля по всей стране будут задействованы 70 тысяч полицейских и жандармов. Только в Париже порядок будут обеспечивать около 5 тысяч силовиков. Об этом министр объявил в эфире телеканала BFM.

Такие меры связаны с совпадением двух событий: национального праздника Дня взятия Бастилии и полуфинального матча чемпионата мира-2026 между сборными Франции и Испании, который состоится вечером в США.

Поводом для усиления мер безопасности стали инциденты во время празднования победы французов над Марокко в четвертьфинале. Тогда, по словам Нуньеса, было проведено 89 задержаний, на севере страны погибла 17-летняя девушка.

Министр пообещал немедленно пресекать любые попытки нарушения общественного порядка и акты вандализма. В день полуфинала силы правопорядка будут развернуты как для обеспечения безопасности во время традиционного военного парада на Елисейских полях, так и для предотвращения возможных беспорядков после матча, который начнется в 23:00 по Баку.

Скоропостижно скончался Линдси Грэм: Трамп рассказал о последнем разговоре с ним
Скоропостижно скончался Линдси Грэм: Трамп рассказал о последнем разговоре с ним видео; обновлено 19:55
19:55 7290
Трамп: Мы «разбомбили Иран»
Трамп: Мы «разбомбили Иран»
19:24 933
Последний шанс изменить ход войны
Последний шанс изменить ход войны
18:52 1478
Наркоимперия в самом центре Африки
Наркоимперия в самом центре Африки
18:35 932
Германия закупает для Украины тысячи ударных дронов
Германия закупает для Украины тысячи ударных дронов
17:52 924
В Украине заявили о новой фазе войны: Россия будет бить по всем возможным целям
В Украине заявили о новой фазе войны: Россия будет бить по всем возможным целям
17:07 1856
Европа атакует Грузию. Цель – контроль над Средним коридором
Европа атакует Грузию. Цель – контроль над Средним коридором Сихарулидзе и Гиоргобиани комментируют для haqqin.az
14:26 3369
Ормуз важнее «десятков атомных бомб»
Ормуз важнее «десятков атомных бомб» считают в Иране
16:21 1533
Армия Израиля готова
Армия Израиля готова
15:27 1882
В Украине заявили об угрозе открытия Россией нового фронта
В Украине заявили об угрозе открытия Россией нового фронта
14:54 3701
Ильхам Алиев соболезнует...
Ильхам Алиев соболезнует...
14:34 3582

ЭТО ВАЖНО

Скоропостижно скончался Линдси Грэм: Трамп рассказал о последнем разговоре с ним
Скоропостижно скончался Линдси Грэм: Трамп рассказал о последнем разговоре с ним видео; обновлено 19:55
19:55 7290
Трамп: Мы «разбомбили Иран»
Трамп: Мы «разбомбили Иран»
19:24 933
Последний шанс изменить ход войны
Последний шанс изменить ход войны
18:52 1478
Наркоимперия в самом центре Африки
Наркоимперия в самом центре Африки
18:35 932
Германия закупает для Украины тысячи ударных дронов
Германия закупает для Украины тысячи ударных дронов
17:52 924
В Украине заявили о новой фазе войны: Россия будет бить по всем возможным целям
В Украине заявили о новой фазе войны: Россия будет бить по всем возможным целям
17:07 1856
Европа атакует Грузию. Цель – контроль над Средним коридором
Европа атакует Грузию. Цель – контроль над Средним коридором Сихарулидзе и Гиоргобиани комментируют для haqqin.az
14:26 3369
Ормуз важнее «десятков атомных бомб»
Ормуз важнее «десятков атомных бомб» считают в Иране
16:21 1533
Армия Израиля готова
Армия Израиля готова
15:27 1882
В Украине заявили об угрозе открытия Россией нового фронта
В Украине заявили об угрозе открытия Россией нового фронта
14:54 3701
Ильхам Алиев соболезнует...
Ильхам Алиев соболезнует...
14:34 3582
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться