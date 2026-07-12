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США снова бомбят Иран

Большие планы России по Сирии

20:23 1000

Россия, сохранив свое присутствие в Сирии, планирует построить логистический хаб на территории военно-морской базы в Тартусе, передает в воскресенье, 12 июля, агентство Reuters со ссылкой на сирийских чиновников.

По их словам, страны договорились использовать один из двух причалов объекта под коммерческий центр, а второй оставить для нужд российского флота. Проект был представлен в конце января 2026 года на встрече президента РФ Владимира Путина и временного президента Сирии Ахмеда аш-Шараа, уточняется в материале.

По словам источников агентства, речь идет о регулярном маршруте между российским портом Новороссийск в Черном море и базой в сирийском Тартусе для торговых поставок в Сирию и страны Персидского залива пшеницы, древесины, угля, риса, сахара, а также стали. Предполагается, что на первом этапе объем перевозок, которые реализует логистическая компания «Рус Лайн», суммарно составит 250 тысяч тонн в месяц, причем старт будет дан уже в середине июля в виде партии зерна объемом 30 тыс. тонн.

Как отмечает агентство, после свержения Башара Асада Москва делает ставку на экономическое присутствие, чтобы сохранить влияние в Сирии, несмотря на сокращение военного контингента. Временный президент Сирии Ахмед аш-Шараа в ходе визита в Москву в октябре 2025 года заявил, что новые власти страны будут соблюдать все соглашения между Москвой и Дамаском, заключенные ранее. Еще тогда заявление аш-Шараа было расценено как сигнал, что будущее двух российских военных баз в Сирии - авиабазы Хмеймим и военно-морской базы в Тартусе - обеспечено.

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