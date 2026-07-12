В Израиле назначили дату выборов

Парламентские выборы в Израиле состоятся 27 октября — в последнюю дату разрешенного законом периода. Об этом сообщили в Кнессете, передает AFP.

«Поскольку ожидается, что нынешний созыв Кнессета отработает полный срок …и нет намерения сокращать период полномочий законодательного органа, необходимость принимать закон о роспуске Кнессета по обычной процедуре отсутствует», — говорится в заявлении парламента.

Предстоящие выборы станут первыми после нападения ХАМАС 7 октября 2023 года. Нынешний премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявлял, что намерен сформировать обширную коалицию и «дистанцироваться как от левых, так и от правых».

Reuters со ссылкой на опрос «Израильского института демократии» прогнозировал, что коалиция премьер-министра Израиля не сможет получить большинство — около 60% граждан не поддерживают его переизбрание.