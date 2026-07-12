USD 1.7000
EUR 1.9452
RUB 2.2353
Подписаться на уведомления
США снова бомбят Иран
Новость дня
США снова бомбят Иран

Револьвер Эрдогана выставят в музее

21:08 501

Револьвер, который президент Финляндии Александр Стубб получил в подарок от президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, будет выставлен в музее. Об этом в комментарии Yle сообщили в канцелярии финского президента.

Как отметили в канцелярии, сначала подаренный Эрдоганом револьвер был передан полиции. По информации ведомства, Стубб выразил желание передать оружие в музей. Среди возможных вариантов рассматривается, например, Военный музей, который занимается сбором экспонатов, связанных с военной и оружейной историей Финляндии.

Согласно действующему закону об оружии в Финляндии, для хранения огнестрельного оружия требуется уважительная причина, например, спортивная стрельба. Если бы президент Стубб захотел оставить оружие себе, ему пришлось бы получить разрешение или деактивировать револьвер.

Ранее сообщалось, что британский премьер-министр Кир Стармер оставил подарок Эрдогана в Турции, поскольку ввоз боевого огнестрельного оружия в Великобританию запрещен законом. Премьер-министр Бельгии Барт де Вевер узнал о содержимом посылки только после возвращения домой и был вынужден оставить револьвер правоохранителям в аэропорту. Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен тоже получила оружие.

По информации Politico, она планирует передать его в военный музей. Премьер-министр Эстонии Кристен Михал был вынужден оставить подаренный револьвер в Турции, поскольку эстонские законы не позволяют ему просто так ввезти его в страну.

Фермеры довольны… А покупатели смотрят на ценники
Фермеры довольны… А покупатели смотрят на ценники парадоксы азербайджанского лета
20:10 1561
Скоропостижно скончался Линдси Грэм: Америка приспустила флаги
Скоропостижно скончался Линдси Грэм: Америка приспустила флаги видео; обновлено 21:25
21:25 8729
Трамп: Мы «разбомбили Иран»
Трамп: Мы «разбомбили Иран»
19:24 2102
Последний шанс изменить ход войны
Последний шанс изменить ход войны
18:52 2788
Наркоимперия в самом центре Африки
Наркоимперия в самом центре Африки
18:35 1619
Германия закупает для Украины тысячи ударных дронов
Германия закупает для Украины тысячи ударных дронов
17:52 1382
В Украине заявили о новой фазе войны: Россия будет бить по всем возможным целям
В Украине заявили о новой фазе войны: Россия будет бить по всем возможным целям
17:07 2371
Европа атакует Грузию. Цель – контроль над Средним коридором
Европа атакует Грузию. Цель – контроль над Средним коридором Сихарулидзе и Гиоргобиани комментируют для haqqin.az
14:26 3912
Ормуз важнее «десятков атомных бомб»
Ормуз важнее «десятков атомных бомб» считают в Иране
16:21 1815
Армия Израиля готова
Армия Израиля готова
15:27 2157
В Украине заявили об угрозе открытия Россией нового фронта
В Украине заявили об угрозе открытия Россией нового фронта
14:54 4254

ЭТО ВАЖНО

Фермеры довольны… А покупатели смотрят на ценники
Фермеры довольны… А покупатели смотрят на ценники парадоксы азербайджанского лета
20:10 1561
Скоропостижно скончался Линдси Грэм: Америка приспустила флаги
Скоропостижно скончался Линдси Грэм: Америка приспустила флаги видео; обновлено 21:25
21:25 8729
Трамп: Мы «разбомбили Иран»
Трамп: Мы «разбомбили Иран»
19:24 2102
Последний шанс изменить ход войны
Последний шанс изменить ход войны
18:52 2788
Наркоимперия в самом центре Африки
Наркоимперия в самом центре Африки
18:35 1619
Германия закупает для Украины тысячи ударных дронов
Германия закупает для Украины тысячи ударных дронов
17:52 1382
В Украине заявили о новой фазе войны: Россия будет бить по всем возможным целям
В Украине заявили о новой фазе войны: Россия будет бить по всем возможным целям
17:07 2371
Европа атакует Грузию. Цель – контроль над Средним коридором
Европа атакует Грузию. Цель – контроль над Средним коридором Сихарулидзе и Гиоргобиани комментируют для haqqin.az
14:26 3912
Ормуз важнее «десятков атомных бомб»
Ормуз важнее «десятков атомных бомб» считают в Иране
16:21 1815
Армия Израиля готова
Армия Израиля готова
15:27 2157
В Украине заявили об угрозе открытия Россией нового фронта
В Украине заявили об угрозе открытия Россией нового фронта
14:54 4254
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться