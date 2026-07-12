Револьвер Эрдогана выставят в музее

Револьвер, который президент Финляндии Александр Стубб получил в подарок от президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, будет выставлен в музее. Об этом в комментарии Yle сообщили в канцелярии финского президента.

Как отметили в канцелярии, сначала подаренный Эрдоганом револьвер был передан полиции. По информации ведомства, Стубб выразил желание передать оружие в музей. Среди возможных вариантов рассматривается, например, Военный музей, который занимается сбором экспонатов, связанных с военной и оружейной историей Финляндии.

Согласно действующему закону об оружии в Финляндии, для хранения огнестрельного оружия требуется уважительная причина, например, спортивная стрельба. Если бы президент Стубб захотел оставить оружие себе, ему пришлось бы получить разрешение или деактивировать револьвер.

Ранее сообщалось, что британский премьер-министр Кир Стармер оставил подарок Эрдогана в Турции, поскольку ввоз боевого огнестрельного оружия в Великобританию запрещен законом. Премьер-министр Бельгии Барт де Вевер узнал о содержимом посылки только после возвращения домой и был вынужден оставить револьвер правоохранителям в аэропорту. Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен тоже получила оружие.

По информации Politico, она планирует передать его в военный музей. Премьер-министр Эстонии Кристен Михал был вынужден оставить подаренный револьвер в Турции, поскольку эстонские законы не позволяют ему просто так ввезти его в страну.