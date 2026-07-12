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Защита от украинских дронов: Россия вооружает свои корабли

21:50 130

Россия приступила к оснащению своих крупных военных кораблей новыми системами радиоэлектронной борьбы, чтобы противостоять атакам украинских беспилотников, сообщает The Defence Blog.

Комплекс, получивший название «Пероед-М», был замечен на четырех кораблях ВМФ России: ракетном крейсере проекта 1164 «Варяг», корвете проекта 20380 «Стерегущий», большом противолодочном корабле проекта 1155 «Удалой» и сторожевом корабле проекта 11540 «Неустрашимый».

В издании указали, что «Пероед-М» сочетает в себе систему обнаружения дронов с оборудованием радиоэлектронного подавления и предназначен в первую очередь для противодействия небольшим FPV-дронам и разведывательным квадрокоптерам.

Комплекс работает в паре с радиолокационной станцией «Репейник», которая способна обнаруживать цели с радиолокационной сигнатурой, размером не превышающей размер коммерческого квадрокоптера, на дальности до 15 километров и на высоте до 5 000 метров. В издании отметили, что изначально «Репейник» был предназначен для пехоты, так как эта радиолокационная станция является переносной. Она может работать до восьми часов от встроенного аккумулятора.

Аналитики считают, что к такому решению россиян подтолкнули именно украинские атаки беспилотниками. При этом они не могут с уверенностью сказать, что «Пероед-М» сможет справиться с поставленной задачей.

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