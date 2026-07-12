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Чемпионат Европы: Азербайджан обыграл Словакию в Братиславе

Отдел спорта
22:06 853

Мужская молодежная сборная Азербайджана по баскетболу провела свой второй матч на чемпионате Европы U-20 в дивизионе «B» в Братиславе. Сегодня нашей команде противостояли хозяева турнира - словаки. В упорной борьбе Азербайджан обыграл Словакию со счетом 72:66.

В первой игре подопечные Анара Сарыева уступили Швеции (58:85). В группе «А» также выступают Ирландия и Северная Македония. 14 июля Азербайджан сыграет с Ирландией, а 15-го - с Северной Македонией.

На данный момент у Швеции три победы в трех матчах. У Азербайджана, Ирландии и Северной Македонии - по одной победе в двух играх. У Словакии - три поражения.

В дивизионе «B» чемпионата Европы принимает участие 21 сборная. Команды распределены по четырем группам. По две лучшие команды выйдут в четвертьфинал. Сборные, занявшие в группах 3-4-е места, будут бороться за 9-16-е места. Остальные команды оспорят 17-21-е позиции.

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