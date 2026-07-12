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Атомные реакторы остановили из-за жары

22:10 1068

В воскресенье Франция остановила работу трех атомных реакторов из-за сильной жары, мощность еще восьми реакторов существенно снижена, сообщило Le Figaro.

Решение об остановке реакторов направлено на ограничение ущерба, наносимого водным экосистемам теплой водой, сбрасываемой электростанциями.

На фоне новой волны жары французский энергетический оператор EDF принял решение об остановке ядерных реакторов на атомной электростанции в Гольфеше на берегах Гаронны, в Бюже на реке Роне и на АЭС Шуу на реке Маас.

Во Франции 57 ядерных реакторов, которые обеспечивают примерно 70% производства электроэнергии. Все они расположены вблизи реки или моря для облегчения охлаждения.

Управление по ядерной безопасности и радиационной защите (ASNR) устанавливает предельные значения температуры воды для каждого объекта. Любая волна жары, такая, что началась 4 июля, приводит к сокращению производства электроэнергии.

12 июля во Франции для 37 департаментов действует «красный» уровень предупреждения об экстремальной жаре. Синоптики прогнозируют ухудшение погодных условий, которое может спровоцировать распространение лесных пожаров. Из-за новой волны жары, охватившей Францию, в стране сократили работу некоторых туристических достопримечательностей и отменили фейерверки к Дню взятия Бастилии в ряде городов.

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