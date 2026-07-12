Атомные реакторы остановили из-за жары

На фоне новой волны жары французский энергетический оператор EDF принял решение об остановке ядерных реакторов на атомной электростанции в Гольфеше на берегах Гаронны, в Бюже на реке Роне и на АЭС Шуу на реке Маас.

Во Франции 57 ядерных реакторов, которые обеспечивают примерно 70% производства электроэнергии. Все они расположены вблизи реки или моря для облегчения охлаждения.

Управление по ядерной безопасности и радиационной защите (ASNR) устанавливает предельные значения температуры воды для каждого объекта. Любая волна жары, такая, что началась 4 июля, приводит к сокращению производства электроэнергии.

12 июля во Франции для 37 департаментов действует «красный» уровень предупреждения об экстремальной жаре. Синоптики прогнозируют ухудшение погодных условий, которое может спровоцировать распространение лесных пожаров. Из-за новой волны жары, охватившей Францию, в стране сократили работу некоторых туристических достопримечательностей и отменили фейерверки к Дню взятия Бастилии в ряде городов.