Макрон собирает «Коалицию желающих»

По информации телеканала, встреча пройдет в Доме инвалидов в понедельник, 13 июля. Созданная Францией и Великобританией коалиция расширилась до 37 стран. В этот раз к обсуждениям впервые присоединятся новые члены - Молдова и Северная Македония. Также ожидается, что в Париже в понедельник и вторник будет находиться президент Украины Владимир Зеленский.

По словам советника президента Франции Эммануэля Макрона, главная цель саммита - продемонстрировать единство Запада и показать Москве, что у союзников нет «усталости от войны».

Эта встреча должна закрепить договоренности недавних саммитов G7 в Эвиане и НАТО в Анкаре, где Украине пообещали 70 миллиардов евро военной помощи на 2026 год.

Участники коалиции сосредоточатся на усилении украинской противовоздушной обороны. В частности, обсудят создание комплексной системы противоракетной обороны и детали плана США по лицензированному производству ракет Patriot непосредственно в Украине. Отдельным пунктом стоит вопрос о гарантиях безопасности на случай гипотетического прекращения огня.

Сразу после саммита лидеры посетят ежегодный военный парад 14 июля. В этом году он будет более масштабным - привлекут почти 6800 военнослужащих (на 15% больше, чем в прошлом году). Марш возглавят 500 военных из стран «Коалиции желающих», а украинские солдаты уже провели репетиции с национальным флагом на Елисейских полях. В воздушной части парада примет участие авиагруппа «Патруль де Франс» вместе с двумя истребителями Mirage, которыми будут руководить украинские пилоты, прошедшие обучение во Франции.