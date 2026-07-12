Супертяжеловес Юсиф Дурсунов принес Азербайджану четвертое золото на чемпионате Европы

В столице Северной Македонии Скопье завершился чемпионат Европы по борьбе среди спортсменов не старше 20 лет.

В заключительный день соревнований вольников азербайджанский тяжеловес Юсиф Дурсунов (125 кг) в напряженном поединке победил в финале россиянина Сослана Габуева (4:3) и завоевал золото. На пути к финалу Юсиф взял верх над борцами из Украины, Венгрии и Армении.

Дурсунов становился чемпионом мира и Европы среди юношей (U-17). Это его первое золото в возрастной группе до 20 лет. Ранее на чемпионатах Европы и мира U-20 он брал серебряные и бронзовые медали. Также становился призером Евро в категории U-23.

Вчера золото в Скопье завоевал Гаджи Керимов (70 кг). Таким образом, сборная Азербайджана по вольной борьбе завершила чемпионат Европы с 2 золотыми, 2 серебряными и 4 бронзовыми медалями.

Серебро на счету Джамала Аббасова (61 кг) и Нурлана Агазаде (74 кг). Бронзу взяли Магомед Исмайлов (57 кг), Башир Вердиев (65 кг), Магомед Аббасзаде (86 кг) и Фархад Сулейманлы (97 кг).

В общекомандном зачете соревнований по вольной борьбе Азербайджан со 170 очками занял 2-е место, уступив только России (194). На 3-м месте Армения (118). В пятерку также вошли Турция (111) и Грузия (79).

Напомним, наши борцы греко-римского стиля завоевали в Скопье 1 золото, 2 серебра и 2 бронзы. А женская сборная Азербайджана на нынешнем чемпионате Европы записала в свой актив золото и серебро.

Итоговый результат сборной Азербайджана: 4 золота, 5 серебряных медалей и 6 бронзовых.