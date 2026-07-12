В Баку загорелась многоэтажка

В Наримановском районе Баку недалеко от станции метро «Нариман Нариманов» в высотном доме по улице Адхама Оруджалиева произошел пожар.
На место происшествия прибыли пожарные машины МЧС, а также сотрудники полиции. Здание было обесточено.
В Министерстве по чрезвычайным ситуациям сообщили haqqin.az, что на горячую линию «112» поступила информация о пожаре в подвале многоэтажного жилого дома по улице Адхама Оруджалиева, в части, где были установлены электросчетчики. По указанному адресу прибыли силы Государственной противопожарной службы МЧС. Благодаря оперативному вмешательству пожарных огонь удалось потушить в короткие сроки, заявили в министерстве.