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В Баку загорелась многоэтажка

12 июля 2026, 23:46 1243

В Наримановском районе Баку недалеко от станции метро «Нариман Нариманов» в высотном доме по улице Адхама Оруджалиева произошел пожар.

На место происшествия прибыли пожарные машины МЧС, а также сотрудники полиции. Здание было обесточено.

В Министерстве по чрезвычайным ситуациям сообщили haqqin.az, что на горячую линию «112» поступила информация о пожаре в подвале многоэтажного жилого дома по улице Адхама Оруджалиева, в части, где были установлены электросчетчики. По указанному адресу прибыли силы Государственной противопожарной службы МЧС. Благодаря оперативному вмешательству пожарных огонь удалось потушить в короткие сроки, заявили в министерстве.

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