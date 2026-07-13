На Трампа готовилось покушение?

Западные спецслужбы перехватили переговоры по иранским каналам связи, в которых обсуждался возможный план покушения на президента США Дональда Трампа во время его недавнего визита в Анкару на саммит НАТО. Об этом утверждает израильский 12-й телеканал.

Как сообщило издание, высокопоставленные иранские чиновники рассматривали визит Трампа как редкую возможность для нападения на президента, но информация была перехвачена и передана США заранее.

Это предупреждение способствовало решению использовать для возвращения Трампа в США старый самолет Air Force One. Трамп покинул саммит в прошлую среду на старом Air Force One, а не на новом лайнере, подаренном Катаром. Источники объяснили это мерой предосторожности по рекомендации Секретной службы, а не наличием конкретной угрозы. Также отмечается, что президент быстро поднялся на борт до того, как журналисты успели заснять его на трапе, что стало отступлением от стандартного протокола.