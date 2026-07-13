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На Трампа готовилось покушение?

00:10 940

Западные спецслужбы перехватили переговоры по иранским каналам связи, в которых обсуждался возможный план покушения на президента США Дональда Трампа во время его недавнего визита в Анкару на саммит НАТО. Об этом утверждает израильский 12-й телеканал.

Как сообщило издание, высокопоставленные иранские чиновники рассматривали визит Трампа как редкую возможность для нападения на президента, но информация была перехвачена и передана США заранее.

Это предупреждение способствовало решению использовать для возвращения Трампа в США старый самолет Air Force One. Трамп покинул саммит в прошлую среду на старом Air Force One, а не на новом лайнере, подаренном Катаром. Источники объяснили это мерой предосторожности по рекомендации Секретной службы, а не наличием конкретной угрозы. Также отмечается, что президент быстро поднялся на борт до того, как журналисты успели заснять его на трапе, что стало отступлением от стандартного протокола.

Между тем The Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников пишет, что Вашингтон не счел убедительными переданные Израилем разведданные о возможном плане Ирана по убийству президента США. По данным издания, часть представителей администрации опасается, что Израиль использует разведывательную информацию, чтобы повлиять на решение Белого дома о возобновлении полномасштабной военной кампании против Ирана. Источники отмечают, что отдельные разведданные дают лишь фрагментарную картину, а Тегеран, по их мнению, понимает, что покушение на Трампа неизбежно вызовет жесткий военный ответ США.

Собеседники WSJ утверждают, что Трамп по-прежнему делает ставку на дипломатию, а Израиль якобы заинтересован в возобновлении ударов по Ирану и продолжает разрабатывать новые военные цели. При этом полученная информация оказалась достаточно серьезной, чтобы изменить меры безопасности президента США. По данным газеты, после саммита НАТО в Турции Трамп вылетел не на новом самолете, подаренном Катаром, а на прежнем борту Air Force One.

Накануне верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи заявил, что Тегеран «отомстит» за гибель его отца Али Хаменеи и других, убитых в результате ударов США и Израиля 28 февраля. Ранее Трамп сообщил, что распорядился привести в полную боевую готовность тысячу ракет, нацеленных на Иран, на случай покушения на него.

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