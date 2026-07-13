ЕС убрал Вагита Алекперова из 21-го пакета санкций против России

В финальном проекте 21-го пакета санкций Евросоюза против России отсутствуют имена патриарха Русской православной церкви (РПЦ) Кирилла и основателя «ЛУКОЙЛ» Вагита Алекперова. Изменения были внесены по требованию Болгарии, пишет украинское издание «Европейская правда» со ссылкой на дипломатические источники.

Кроме того, из пакета санкций исключат предложение запрета импорта в ЕС трески, минтая и некоторых других видов рыбы; также «не будет реализован план жестких ограничений» относительно сжиженного газа из России.

Как пишет «ЕП», Австрия возобновила требование относительно снятия санкционных ограничений и размораживания активов российской компании Rasperia (находится под санкциями с 2024-го), которая имеет миллиардные судебные претензии к дочерней компании австрийского банка Raiffeisen.

Ранее «ЕП» со ссылкой на собственные источники прогнозировала, что 21-й пакет санкций Евросоюза против России могут утвердить 13 июля во время заседания министров иностранных дел ЕС в Брюсселе, но в «облегченном» виде, в частности, без имени патриарха РПЦ в санкционном списке. Болгария не поддерживала 21-й пакет санкций ЕС против России из-за патриарха Кирилла. Позже к ней присоединилась Италия.