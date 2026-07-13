«Особые отношения» и «искренняя любовь» народов Армении и России

«Для нас Армения - это не просто суверенное государство, безусловно, это так…, но это еще государство, с которым нас связывают особые отношения в силу нашей общей истории, в силу такого количества совместного всего: совместных семей, проектов, бизнеса, переплетения судеб», - приводит ТАСС слова Захаровой.

Представитель МИД РФ заявила, что со стороны Москвы «всегда была только помощь, поддержка, которые были, на мой взгляд, связаны как с геополитическими составляющими, как говорят дипломаты, так и с тем, что я называю любовью. Искренняя любовь народов, культур, взаимопроникновение, вот эти настоящие узы».

«Я уже не говорю о том, сколько сделал лично президент России для того, чтобы останавливать конфликты кровопролитные и помогать в сложные периоды, и делать все, чтобы Армения развивалась. Сколько действительно было сделано и с точки зрения экономики, энергетики, промышленности, и так далее…» - сказала Захарова.