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В Одессе российский дрон влетел в жилую многоэтажку

00:54 206

Российские ударные беспилотники вечером в воскресенье снова атаковали Одесскую область, сообщает глава областной военной администрации Олег Кипер.

«По предварительным данным, в Одесском районе зафиксированы попадания в верхние этажи многоэтажного жилого дома. Другой вражеский БПЛА повредил крышу строительного супермаркета. Возникли пожары, которые на данный момент уже ликвидированы. Информация о пострадавших уточняется», — написал он в соцсетях.

Кипер уточнил, что атака продолжается и призвал жителей области находиться в безопасных местах.

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