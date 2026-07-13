В Одессе российский дрон влетел в жилую многоэтажку

Российские ударные беспилотники вечером в воскресенье снова атаковали Одесскую область, сообщает глава областной военной администрации Олег Кипер.

«По предварительным данным, в Одесском районе зафиксированы попадания в верхние этажи многоэтажного жилого дома. Другой вражеский БПЛА повредил крышу строительного супермаркета. Возникли пожары, которые на данный момент уже ликвидированы. Информация о пострадавших уточняется», — написал он в соцсетях.

Кипер уточнил, что атака продолжается и призвал жителей области находиться в безопасных местах.