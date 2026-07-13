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Приказ Трампа: новая волна ударов США по Ирану
Новость дня
Приказ Трампа: новая волна ударов США по Ирану

Нефти предсказывают скачок

01:29 439

Несмотря на падение нефтяных цен ниже $70 за баррель, энергетические рынки готовятся к новому витку волатильности — цены могут вырасти до $90 из-за обострения конфликта США и Ирана, пишет Fortune.

Как отмечает издание, рынки в начале недели ожидали продолжения падения цен на нефть в связи со стабилизацией поставок через Ормузский пролив. Однако заявление президента США Дональда Трампа о конце перемирия с Ираном и новый обмен ударами ставят под угрозу глобальные поставки сырья.

После объявления о временном мирном соглашении в середине июня цены на нефть упали, однако грузооборот через Ормузский пролив так и не восстановился даже до одной трети от обычного уровня. В то же время стоимость перевозки и страхования нефтяных танкеров как минимум удвоилась. В начале июля на рынке произошел резкий поворот в сторону потенциального глобального переизбытка нефти, в том числе на фоне увеличившегося экспорта нефти из США. Однако этот тренд не оправдался. Мировые запасы нефти истощены, отмечает Fortune.

Запасы нефти в США находятся на самом низком с 1983 года уровне. По мнению аналитиков, опрошенных Fortune, четкого долгосрочного мирного соглашения между Вашингтоном и Тегераном «не предвидится». Ожидается, что к концу августа Китай возобновит крупные объемы импорта нефти, простой части НПЗ и сокращение поставок из Ирана создадут разрыв между спросом и предложением. Цены снова резко вырастут — вероятно, до $90 за баррелей — и это может стать «кошмарным сценарием» для администрации Трампа, стремящейся снизить цены на топливо к промежуточным выборам в Конгресс в ноябре, пишет Fortune.

Нефти предсказывают скачок
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