Азербайджан становится и даже уже стал средней державой, и мы считаем, что на мероприятии, подобном этому, можно определить критерии, характеризующие такую страну. Об этом президент Ильхам Алиев сказал на открытии IV Шушинского глобального медиафорума. «На мой взгляд, чисто терминологически, критерием, определяющим среднюю державу, является признание потенциала этой страны, признание ее способности отстаивать собственные национальные интересы», — заявил глава государства.

*** 10:43 Что касается отношений между США и Азербайджаном, то они находятся на очень высоком уровне; я бы даже сказал, что они вышли на уровень стратегического партнерства. Об этом президент Ильхам Алиев заявил на открытии IV Шушинского глобального медиафорума. Коснувшись своей встречи с президентом Трампом, глава государства отметил: «Наша историческая встреча с президентом Трампом состоялась в Вашингтоне в августе прошлого года. Затем мы снова встретились в Давосе в январе этого года. Они также пригласили Азербайджан в качестве одного из учредителей Совета мира, основанного президентом Трампом. Впоследствии вице-президент Джей Ди Вэнс посетил Азербайджан, и мы подписали совместную декларацию об установлении стратегического партнерства. Эти и многие другие факторы свидетельствуют о том, что наши отношения сейчас находятся на пике. Раньше мы никогда не достигали такого уровня отношений».

*** 10:34 907-я поправка была несправедливым шагом Конгресса США в отношении Азербайджана. Это произошло в 1992 году. Об этом президент Ильхам Алиев сказал на открытии IV Шушинского глобального медиафорума. «Акт о поддержке свободы» был принят Конгрессом США с целью оказания финансовой помощи странам, обретшим независимость после распада Советского Союза. Однако 907-я поправка была внесена сенаторами, поддерживающими Армению. Кстати, одним из них был и президент Байден; в то время он был сенатором. Вероятно, именно поэтому мы столкнулись со столькими трудностями при администрации Байдена. Азербайджан и Армения парафировали мирное соглашение в Белом доме при участии президента Трампа. После этого Азербайджан в одностороннем порядке полностью снял ограничения в отношении Армении», — отметил глава государства. Президент заявил, что «из России, Казахстана и других стран в Армению было доставлено более 40 тыс. тонн различных грузов. Сам Азербайджан начал поставлять в Армению нефтепродукты. К настоящему моменту в страну уже доставлено более 10 тыс. тонн. В то время как многие страны, особенно в настоящее время, испытывают трудности с доступом к источникам топлива, Армения полагается на такой надежный источник, как Азербайджан. В противном случае ей пришлось бы искать бензин и дизельное топливо в других частях мира. Все это свидетельствует о том, что данная поправка полностью устарела и должна быть полностью отменена».

*** 10:23 Если Азербайджан полностью выйдет из Совета Европы, у нас в стране этого никто и не заметит. Иными словами, ничего особо не изменится. Да, может быть, оставаться членом Совета и лучше, не знаю. Об этом президент Азербайджана Ильхам Алиев сказал на открытии IV Шушинского глобального медиафорума. «Мы не хотим вступать в конфронтацию, особенно когда речь идет о регулярных нападках Парламентской Ассамблеи Совета Европы и Европейского парламента на Азербайджан. Повторяю: они предпринимают против нас необоснованные шаги. Можно сказать, это какая-то одержимость с их стороны», — подчеркнул глава государства.

*** 10:09 Выяснилось, что Жозеп Боррель поддерживал отношения с некоторыми коррумпированными лицами, в том числе с бывшим судьей Международного суда господином Окампо. Оказалось, что он финансировался со стороны российско-армянского олигарха, который в настоящее время находится под домашним арестом в Армении. Об этом президент Ильхам Алиев сказал на открытии IV Шушинского глобального медиафорума. «В составе Европейской комиссии действовала крупная антиазербайджанская группа, и мы надеемся, что господин Боррель окончательно ушел из политики. С тех пор наши отношения начали налаживаться. В частности, мы увидели, что существует острая необходимость во взаимном перезапуске этих отношений, и мы поддержали эту инициативу», - заявил глава государства.

*** 10:00 Турция и Азербайджан – две страны, население которых ближе друг к другу по сравнению с остальными странами мира. Только взгляните на уровень сотрудничества, политические, экономические, энергетические и транспортные связи, а также отношения между людьми. Об этом президент Ильхам Алиев заявил на открытии IV Шушинского глобального медиафорума. «Мы не знаем двух других государств в мире, которые были бы так близки друг к другу, так поддерживали друг друга и так дружили друг с другом. Это огромное богатство наших народов, и вместе мы сильнее», - добавил глава государства. По словам Алиева, проводимая Азербайджаном политика «всегда была направлена на сотрудничество, на решение вопросов, вызывающих обеспокоенность наших соседей, включая и те, которые касаются нас». «Разумеется, с этой точки зрения мы стремимся создать ту же атмосферу, которая царит на медиафоруме в Шуше, в том числе и среди многочисленных международных участников», – подытожил глава государства. Кроме того, Алиев высказался об отношениях Азербайджана с Европейской комиссией и Парламентской Ассамблеей Совета Европы. Президент Азербайджана сказал: «Что касается отношений с Европейской комиссией и Парламентской Ассамблеей Совета Европы, то между ними существует очень большая разница. У нас были разные отношения с Европейской комиссией. В период, когда у руля европейской дипломатии стоял господин Боррель, отношения между Европейской комиссией и Азербайджаном претерпели практически полный крах».

*** 09:53 В Шуше проходит церемония открытия IV Шушинского глобального медиафорума на тему «Миссия медиа в продвижении мира: восстановление правды и возрождение доверия». В мероприятии принимает участие Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев.