Иран обстреливает военные объекты США

Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана в трех последовательно опубликованных заявлениях сообщил, что нанес ответные удары по американским военным объектам, расположенным в Кувейте, Бахрейне и Иордании.

По утверждению КСИР, на авиабазе Али-эс-Салем в Кувейте были полностью уничтожены топливные хранилища и зенитный ракетный комплекс Patriot, а также стратегическая радиолокационная система FPS, размещенная на авиабазе Ахмед аль-Джабер.

Кроме того, в заявлении говорится, что на авиабазе Шейх Иса в Бахрейне были поражены центр управления беспилотниками армии США, ангар самолетов радиоэлектронной борьбы и объекты технического обслуживания вертолётов.

КСИР также утверждает, что на авиабазе имени принца Хасана в Иордании в результате ракетных ударов и атак беспилотников были уничтожены склады боеприпасов и топливные резервуары.

Иранская сторона заявила, что ответные операции будут продолжены.

На данный момент США, Кувейт, Бахрейн и Иордания официально не подтвердили эти заявления.