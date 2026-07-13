Нефть растет в цене

Цены на нефть уверенно повышаются утром в понедельник после очередного обмена ударами между США и Ираном.

Сентябрьские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 9:14 по Баку торгуются по $79,3 за баррель, на $3,29 (на 4,33%) выше уровня закрытия предыдущих торгов. В пятницу они подешевели на $0,29 (на 0,38%), до $76,01 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на август на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) поднялись в цене к этому времени на $3,12 (на 4,37%), до $74,53 за баррель. По итогам предыдущей сессии их стоимость уменьшилась на $0,67 (на 0,93%), до $71,41 за баррель.