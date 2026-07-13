Полсотни дронов на Москву

«С 20:30 в сторону Московского региона летело более 350 вражеских беспилотников. Большая часть нейтрализована силами ПВО на дальних подступах. 50 БПЛА уничтожено на подлете к Москве», — заявил утром мэр Москвы Сергей Собянин.

В Солнечногорске (Московская область) после попадания БПЛА в многоквартирный жилой дом пострадали два человека.

В Московской области в результате массированной атаки дронов погибли три человека, сообщил ранее губернатор региона Андрей Воробьев.

По его данным, над Подмосковьем «был сбит и подавлен 81 БПЛА» — над Одинцово, Наро-Фоминском, Рузой, Раменским, Можайском, Волоколамском, Чеховом, Озерами, Истрой, Подольском, Ступино, Домодедово, Солнечногорском и Коломной.

«В поселке Пионерский в Истре в результате падения беспилотника погибли три человека, еще трое получили ранения. Возник пожар в пяти частных домах», — написал Воробьев в телеграме.

По его словам, разрушения также зафиксированы в деревне Бабкино в Истринском районе, там повреждены два частных дома, а в Можайске в многоквартирном доме поврежден карниз.

Украинская сторона атаку не комментировала.