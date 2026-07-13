В России горят нефтебазы и порт «Кавказ»

В результате удара дрона загорелся комплекс перегрузки нефтепродуктов и железнодорожная станция в порту «Кавказ», который соединяет Россию с аннексированным Крымом через Керченскую паромную переправу, пишет украинский канал «Крымский ветер».

Атакованный объект мощностью около 3 млн тонн в год обеспечивает перевалку нефти и мазута с вагонов, автоцистерн и судов, прибывающих прямо в порт. На терминале расположены резервуарный парк объемом около 100 тысяч кубометров, а также железнодорожные эстакады для слива топлива из цистерн, отмечает канал.

Telegram-канал Exilenova+ добавляет, что пожар также зафиксирован в резервуарном парке порта «Кавказ», который ранее уже попадал под атаки дронов 21 и 23 июня.

Всего в ходе ночных налетов в 16 регионах, включая Москву и Подмосковье, а также над аннексированным Крымом, Азовским и Черным морями силами ПВО и РЭБ были перехвачены 342 украинских беспилотника самолетного типа, заявили в Министерстве обороны РФ.

По словам губернатора Московской области Андрея Воробьева, три человека погибли и еще трое были ранены в поселке Пионерский под Истрой в результате падения БПЛА на частные дома, в пяти домах вспыхнули пожары. Еще два человека пострадали в результате попадания БПЛА в многоквартирный дом в Солнечногорске.

Украинский канал Exilenova+, публикующий кадры горящих частных домов, утверждает, что жертвы и разрушения в Подмосковье были вызваны «работой ПВО».