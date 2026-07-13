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Ильхам Алиев о войне России с Украиной: Это моя позиция, чисто человеческая
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Ильхам Алиев о войне России с Украиной: Это моя позиция, чисто человеческая

В России горят нефтебазы и порт «Кавказ»

видео; обновлено 12:36
12:36 2780

В результате удара дрона загорелся комплекс перегрузки нефтепродуктов и железнодорожная станция в порту «Кавказ», который соединяет Россию с аннексированным Крымом через Керченскую паромную переправу, пишет украинский канал «Крымский ветер».

Атакованный объект мощностью около 3 млн тонн в год обеспечивает перевалку нефти и мазута с вагонов, автоцистерн и судов, прибывающих прямо в порт. На терминале расположены резервуарный парк объемом около 100 тысяч кубометров, а также железнодорожные эстакады для слива топлива из цистерн, отмечает канал.

Telegram-канал Exilenova+ добавляет, что пожар также зафиксирован в резервуарном парке порта «Кавказ», который ранее уже попадал под атаки дронов 21 и 23 июня.

Всего в ходе ночных налетов в 16 регионах, включая Москву и Подмосковье, а также над аннексированным Крымом, Азовским и Черным морями силами ПВО и РЭБ были перехвачены 342 украинских беспилотника самолетного типа, заявили в Министерстве обороны РФ.

По словам губернатора Московской области Андрея Воробьева, три человека погибли и еще трое были ранены в поселке Пионерский под Истрой в результате падения БПЛА на частные дома, в пяти домах вспыхнули пожары. Еще два человека пострадали в результате попадания БПЛА в многоквартирный дом в Солнечногорске.

Украинский канал Exilenova+, публикующий кадры горящих частных домов, утверждает, что жертвы и разрушения в Подмосковье были вызваны «работой ПВО».

* * * 11:15

Украинские беспилотники атаковали окрестности Ставрополя, сообщил глава Ставропольского края Владимир Владимиров. Пожар произошел на территории промзоны в хуторе Вязники. Что именно там загорелось, губернатор не уточнил. По его данным, пострадавших нет.

Издание Astra со ссылкой на фото и видео очевидцев пишет, что в Вязниках горит нефтебаза. Журналисты отмечают, что это вторая нефтебаза в Вязниках, которую атаковала Украина, за последнюю неделю. В 1,2 километрах от базы с нефтью, попавшей под удар сегодня, находится еще одна нефтебаза, которую украинские дроны атаковали в ночь на 9 июля.

Украинский мониторинговый телеграм-канал Exilenova+ утверждает, что в Ставропольском крае горит нефтебаза в Михайловке. Этот город находится рядом с Вязниками. 

В Темрюкском районе Краснодарского края после атаки беспилотников произошел пожар на территории одного из предприятий, отчитались в оперативном штабе региона. Обломки дрона упали на территории частного дома в поселке Ильич, загорелась хозяйственная постройка.

В Белореченском районе края обломки дрона повредили ангар с техникой на территории одного из предприятий. Пострадавших, по данным местных властей, в регионе нет.

В Белгородской области в результате ракетного удара погиб житель села Беловское, еще трое пострадали, рассказал глава региона Александр Шуваев. В Белгороде произошел пожар на объекте энергетической инфраструктуры. В нескольких районах города перебои со светом и водой.

Минобороны РФ отчиталось, что к утру 13 июля силы ПВО перехватили и уничтожили 342 украинских беспилотника над 14 регионами страны, аннексированным Крымом, а также Азовским и Черным морями. 

Сколько всего дронов Украина запустила по России, неизвестно. Российское министерство отчитывается только о сбитых беспилотниках. В то же время мэр Москвы Сергей Собянин сообщал, что только в сторону Московского региона минувшей ночью летело более 350 дронов.

Украинские беспилотники регулярно атакуют нефтебазы и нефтеперерабатывающие заводы, а в последние месяцы особенно интенсивно. На фоне этих атак в России начался топливный кризис.

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