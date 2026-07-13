USD 1.7000
EUR 1.9387
RUB 2.2134
Подписаться на уведомления
Ильхам Алиев о войне России с Украиной: Это моя позиция, чисто человеческая
Новость дня
Ильхам Алиев о войне России с Украиной: Это моя позиция, чисто человеческая

Удары по Украине: Херсон, Запорожье, Одесса

11:47 666

В селе Новоронцовка Бериславского района Херсонской области Украины в результате российских артиллерийских обстрелов погибла 68-летняя женщина. По факту военного преступления начато досудебное расследование. Об этом сообщает Херсонская областная прокуратура.

При процессуальном руководстве Бериславской окружной прокуратуры возбуждено уголовное производство по ч. 2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины – нарушение законов и обычаев войны, повлекшее гибель человека.

В Запорожье в результате российских атак, произошедших накануне, повреждены 12 многоквартирных домов, один из которых потерпел значительные разрушения. Об этом сообщил начальник Запорожской ОВА Иван Федоров.

По его словам, в многоэтажках повреждены балконы и выбиты окна. С ночи на местах работают коммунальные службы, ликвидирующие последствия обстрелов.

Одесса потерпела очередную атаку РФ утром, есть попадания по транспортной инфраструктуре, сообщил в понедельник глава Одесской МВА Сергей Лысак в соцсетях.

«Атаковали Одессу. Есть попадания по транспортной инфраструктуре города», – сообщил Лысак.

Детали, по его словам, выясняются.

Россия ударила по иностранному судну в Одесской области: погибли и ранены моряки
Россия ударила по иностранному судну в Одесской области: погибли и ранены моряки
13:48 290
В России горят нефтебазы и порт «Кавказ»
В России горят нефтебазы и порт «Кавказ» видео; обновлено 12:36
12:36 2781
Россия призналась в любви Армении
Россия призналась в любви Армении
11:55 1859
Удары по Украине: Херсон, Запорожье, Одесса
Удары по Украине: Херсон, Запорожье, Одесса
11:47 667
Фермеры довольны… А покупатели смотрят на ценники
Фермеры довольны… А покупатели смотрят на ценники парадоксы азербайджанского лета; все еще актуально
12 июля 2026, 20:10 6133
Ильхам Алиев о войне России с Украиной: Это моя позиция, чисто человеческая
Ильхам Алиев о войне России с Украиной: Это моя позиция, чисто человеческая фото; обновлено 13:10
13:10 5707
Трагедия в Таиланде: десятки человек заживо сгорели в баре
Трагедия в Таиланде: десятки человек заживо сгорели в баре видео
11:27 1892
Европа атакует Грузию. Цель – контроль над Средним коридором
Европа атакует Грузию. Цель – контроль над Средним коридором Сихарулидзе и Гиоргобиани комментируют для haqqin.az
12 июля 2026, 14:26 5633
Зерно в Армению через Азербайджан
Зерно в Армению через Азербайджан
11:07 601
ФСБ сорвала «Паутину»
ФСБ сорвала «Паутину»
10:56 2631
Длительная атака США по Ирану
Длительная атака США по Ирану о развитии ситуации; видео; обновлено 10:49
10:49 25414

ЭТО ВАЖНО

Россия ударила по иностранному судну в Одесской области: погибли и ранены моряки
Россия ударила по иностранному судну в Одесской области: погибли и ранены моряки
13:48 290
В России горят нефтебазы и порт «Кавказ»
В России горят нефтебазы и порт «Кавказ» видео; обновлено 12:36
12:36 2781
Россия призналась в любви Армении
Россия призналась в любви Армении
11:55 1859
Удары по Украине: Херсон, Запорожье, Одесса
Удары по Украине: Херсон, Запорожье, Одесса
11:47 667
Фермеры довольны… А покупатели смотрят на ценники
Фермеры довольны… А покупатели смотрят на ценники парадоксы азербайджанского лета; все еще актуально
12 июля 2026, 20:10 6133
Ильхам Алиев о войне России с Украиной: Это моя позиция, чисто человеческая
Ильхам Алиев о войне России с Украиной: Это моя позиция, чисто человеческая фото; обновлено 13:10
13:10 5707
Трагедия в Таиланде: десятки человек заживо сгорели в баре
Трагедия в Таиланде: десятки человек заживо сгорели в баре видео
11:27 1892
Европа атакует Грузию. Цель – контроль над Средним коридором
Европа атакует Грузию. Цель – контроль над Средним коридором Сихарулидзе и Гиоргобиани комментируют для haqqin.az
12 июля 2026, 14:26 5633
Зерно в Армению через Азербайджан
Зерно в Армению через Азербайджан
11:07 601
ФСБ сорвала «Паутину»
ФСБ сорвала «Паутину»
10:56 2631
Длительная атака США по Ирану
Длительная атака США по Ирану о развитии ситуации; видео; обновлено 10:49
10:49 25414
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться