Удары по Украине: Херсон, Запорожье, Одесса

В селе Новоронцовка Бериславского района Херсонской области Украины в результате российских артиллерийских обстрелов погибла 68-летняя женщина. По факту военного преступления начато досудебное расследование. Об этом сообщает Херсонская областная прокуратура.

При процессуальном руководстве Бериславской окружной прокуратуры возбуждено уголовное производство по ч. 2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины – нарушение законов и обычаев войны, повлекшее гибель человека.

В Запорожье в результате российских атак, произошедших накануне, повреждены 12 многоквартирных домов, один из которых потерпел значительные разрушения. Об этом сообщил начальник Запорожской ОВА Иван Федоров.

По его словам, в многоэтажках повреждены балконы и выбиты окна. С ночи на местах работают коммунальные службы, ликвидирующие последствия обстрелов.

Одесса потерпела очередную атаку РФ утром, есть попадания по транспортной инфраструктуре, сообщил в понедельник глава Одесской МВА Сергей Лысак в соцсетях.

«Атаковали Одессу. Есть попадания по транспортной инфраструктуре города», – сообщил Лысак.

Детали, по его словам, выясняются.