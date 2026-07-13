Россия призналась в любви Армении

По словам Захаровой, Москва «рассматривает Армению не только как суверенное государство, но и как страну, с которой Россию объединяют давние исторические связи, совместные проекты, родственные отношения, деловые контакты и переплетение человеческих судеб».

Комментируя российско-армянские отношения, представитель МИД России подчеркнула, что Москва «последовательно стремилась поддержать» Ереван. По ее словам, эта позиция «основывалась не только на геополитических интересах, но и на прочных гуманитарных связях между двумя народами».

«С нашей стороны всегда была только помощь и поддержка, которые, на мой взгляд, были связаны как с геополитическими составляющими, как принято говорить среди дипломатов, так и с тем, что я называю любовью. Искренней любовью к народам и культурам, взаимопроникновением и этими вполне реальными связями», — сказала она.

Захарова также отметила, что Россию и Армению объединяет общее культурное пространство. Она напомнила о «роли президента России Владимира Путина», отметив, что он «неоднократно предпринимал усилия по прекращению кровопролитных конфликтов, оказанию помощи Армении в сложных регионах и содействию развитию страны».