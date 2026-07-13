USD 1.7000
EUR 1.9387
RUB 2.2134
Подписаться на уведомления
Ильхам Алиев о войне России с Украиной: Это моя позиция, чисто человеческая
Новость дня
Ильхам Алиев о войне России с Украиной: Это моя позиция, чисто человеческая

Россия призналась в любви Армении

11:55 1860

Россию и Армению связывают «особые отношения, основанные на общей истории, тесных гуманитарных контактах и взаимном сочувствии народов», заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

По словам Захаровой, Москва «рассматривает Армению не только как суверенное государство, но и как страну, с которой Россию объединяют давние исторические связи, совместные проекты, родственные отношения, деловые контакты и переплетение человеческих судеб».

Комментируя российско-армянские отношения, представитель МИД России подчеркнула, что Москва «последовательно стремилась поддержать» Ереван. По ее словам, эта позиция «основывалась не только на геополитических интересах, но и на прочных гуманитарных связях между двумя народами».

«С нашей стороны всегда была только помощь и поддержка, которые, на мой взгляд, были связаны как с геополитическими составляющими, как принято говорить среди дипломатов, так и с тем, что я называю любовью. Искренней любовью к народам и культурам, взаимопроникновением и этими вполне реальными связями», — сказала она.

Захарова также отметила, что Россию и Армению объединяет общее культурное пространство. Она напомнила о «роли президента России Владимира Путина», отметив, что он «неоднократно предпринимал усилия по прекращению кровопролитных конфликтов, оказанию помощи Армении в сложных регионах и содействию развитию страны».

Россия ударила по иностранному судну в Одесской области: погибли и ранены моряки
Россия ударила по иностранному судну в Одесской области: погибли и ранены моряки
13:48 291
В России горят нефтебазы и порт «Кавказ»
В России горят нефтебазы и порт «Кавказ» видео; обновлено 12:36
12:36 2781
Россия призналась в любви Армении
Россия призналась в любви Армении
11:55 1861
Удары по Украине: Херсон, Запорожье, Одесса
Удары по Украине: Херсон, Запорожье, Одесса
11:47 667
Фермеры довольны… А покупатели смотрят на ценники
Фермеры довольны… А покупатели смотрят на ценники парадоксы азербайджанского лета; все еще актуально
12 июля 2026, 20:10 6134
Ильхам Алиев о войне России с Украиной: Это моя позиция, чисто человеческая
Ильхам Алиев о войне России с Украиной: Это моя позиция, чисто человеческая фото; обновлено 13:10
13:10 5708
Трагедия в Таиланде: десятки человек заживо сгорели в баре
Трагедия в Таиланде: десятки человек заживо сгорели в баре видео
11:27 1894
Европа атакует Грузию. Цель – контроль над Средним коридором
Европа атакует Грузию. Цель – контроль над Средним коридором Сихарулидзе и Гиоргобиани комментируют для haqqin.az
12 июля 2026, 14:26 5633
Зерно в Армению через Азербайджан
Зерно в Армению через Азербайджан
11:07 601
ФСБ сорвала «Паутину»
ФСБ сорвала «Паутину»
10:56 2631
Длительная атака США по Ирану
Длительная атака США по Ирану о развитии ситуации; видео; обновлено 10:49
10:49 25415

ЭТО ВАЖНО

Россия ударила по иностранному судну в Одесской области: погибли и ранены моряки
Россия ударила по иностранному судну в Одесской области: погибли и ранены моряки
13:48 291
В России горят нефтебазы и порт «Кавказ»
В России горят нефтебазы и порт «Кавказ» видео; обновлено 12:36
12:36 2781
Россия призналась в любви Армении
Россия призналась в любви Армении
11:55 1861
Удары по Украине: Херсон, Запорожье, Одесса
Удары по Украине: Херсон, Запорожье, Одесса
11:47 667
Фермеры довольны… А покупатели смотрят на ценники
Фермеры довольны… А покупатели смотрят на ценники парадоксы азербайджанского лета; все еще актуально
12 июля 2026, 20:10 6134
Ильхам Алиев о войне России с Украиной: Это моя позиция, чисто человеческая
Ильхам Алиев о войне России с Украиной: Это моя позиция, чисто человеческая фото; обновлено 13:10
13:10 5708
Трагедия в Таиланде: десятки человек заживо сгорели в баре
Трагедия в Таиланде: десятки человек заживо сгорели в баре видео
11:27 1894
Европа атакует Грузию. Цель – контроль над Средним коридором
Европа атакует Грузию. Цель – контроль над Средним коридором Сихарулидзе и Гиоргобиани комментируют для haqqin.az
12 июля 2026, 14:26 5633
Зерно в Армению через Азербайджан
Зерно в Армению через Азербайджан
11:07 601
ФСБ сорвала «Паутину»
ФСБ сорвала «Паутину»
10:56 2631
Длительная атака США по Ирану
Длительная атака США по Ирану о развитии ситуации; видео; обновлено 10:49
10:49 25415
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться