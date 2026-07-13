МИД Франции вызовет посла России

Глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро заявил, что в ближайшие дни вызовет посла России. Об этом он сказал в эфире BFMTV-RMC.

Барро заявил, что Париж осудит «масштабную киберкампанию, направленную на саботаж, а также шпионаж, проводимую в ряде европейских стран». Министр предупредил, что Франция введет санкции против девяти физических и четырех юридических лиц, ответственных за «эту киберкампанию».

По его словам, атаки направлены на «компании, министерства и операторов», а их целью является «получение информации или саботаж». Несмотря на это, Барро указал, что Европа располагает «одной из самых передовых систем» защиты от кибератак.

В апреле немецкие спецслужбы обвинили российских хакеров в кибератаках на интернет-маршрутизаторы в Германии и других странах.

Российская сторона отвергает обвинения стран Запада насчет диверсий и кибератак.