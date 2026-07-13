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Ильхам Алиев о войне России с Украиной: Это моя позиция, чисто человеческая
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Ильхам Алиев о войне России с Украиной: Это моя позиция, чисто человеческая

В Молдове взорвался дрон

ФОТО
12:08 579

Ночью у села Копанка Каушенского района Молдовы упал и взорвался дрон, пострадавших нет, сообщает молдавское агентство IPN.

По предварительным данным Минобороны страны, это был российский беспилотник «Герань-2», залетевший в воздушное пространство Молдовы в ходе ночной атаки на Одессу.

В МИД Молдовы инцидент назвали серьезным и неприемлемым и подчеркнули, что он в очередной раз демонстрирует, как «российская военная агрессия против Украины создает риски для безопасности граждан Молдовы и стабильности всего региона». 

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