В Молдове взорвался дрон

Ночью у села Копанка Каушенского района Молдовы упал и взорвался дрон, пострадавших нет, сообщает молдавское агентство IPN.

По предварительным данным Минобороны страны, это был российский беспилотник «Герань-2», залетевший в воздушное пространство Молдовы в ходе ночной атаки на Одессу.

В МИД Молдовы инцидент назвали серьезным и неприемлемым и подчеркнули, что он в очередной раз демонстрирует, как «российская военная агрессия против Украины создает риски для безопасности граждан Молдовы и стабильности всего региона».