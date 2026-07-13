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Аномальная жара в Европе: более 10 тысяч умерших

12:13 856

Накрывшая Европу экстремальная жара обернулась избыточным количеством смертей, превысившим 10 тысяч. По словам ученых из проекта World Weather Attribution, июньские тепловые волны были бы практически невозможны без изменения климата.

По данным, опубликованным проектом EuroMOMO (источник на английском языке), европейской системой мониторинга смертности, работающей при поддержке Европейского центра по профилактике и контролю заболеваний (ECDC) и Всемирной организации здравоохранения, подавляющее большинство умерших — более 9 тысяч человек — приходилось на возрастную группу 65 лет и старше. 

Жара в Европе привела к обновлению температурных рекордов в ряде стран и, по оценкам властей Бельгии, Великобритании, Франции и Испании, стала причиной тысяч случаев избыточной смертности.

По словам ученых из проекта World Weather Attribution, июньские тепловые волны были бы «практически невозможны» без изменения климата.

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