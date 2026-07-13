Каков привет, таков и ответ…

Без выполнения Соединенными Штатами взятых на себя обязательств меморандум (речь идет об Исламабадском меморандуме – ред.) соблюдаться не будет, заявили в МИД Ирана.

«Как только достигалось взаимопонимание, Иран действовал добросовестно и ответственно, выполняя свои обязательства… Иран никогда не был первым, кто нарушал обязательства», — заявил официальный представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи.

Он добавил, что Иран больше не будет соблюдать меморандум о взаимопонимании, подписанный с США, если Вашингтон не выполнит свои обязательства по прекращению войны.

«Каждый раз, когда другая сторона не выполняла свои обязательства, мы не выполняли свои… Мы будем и впредь действовать таким образом», — сказал Багаи.