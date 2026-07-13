Каков привет, таков и ответ…

Без выполнения Соединенными Штатами взятых на себя обязательств меморандум (речь идет об Исламабадском меморандуме – ред.) соблюдаться не будет, заявили в МИД Ирана.
«Как только достигалось взаимопонимание, Иран действовал добросовестно и ответственно, выполняя свои обязательства… Иран никогда не был первым, кто нарушал обязательства», — заявил официальный представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи.
Он добавил, что Иран больше не будет соблюдать меморандум о взаимопонимании, подписанный с США, если Вашингтон не выполнит свои обязательства по прекращению войны.
«Каждый раз, когда другая сторона не выполняла свои обязательства, мы не выполняли свои… Мы будем и впредь действовать таким образом», — сказал Багаи.
*** 12:21
Тегеран не позволит превратить Ормузский пролив в зону, угрожающую национальной безопасности Ирана, заявил на брифинге официальный представитель иранского Министерства иностранных дел Эсмаил Багаи.
Дипломат подчеркнул, что заявления США о военном сопровождении судов свидетельствуют о настойчивом стремлении Вашингтона сохранять нестабильность в регионе.
«Мы не допустим, чтобы Ормузский пролив стал местом, угрожающим национальной безопасности Ирана», — сказал он.
В Иране также дали жесткий ответ на запрос со стороны Международного агентства по атомной энергетике (МАГАТЭ).
Иран не согласен на инспекции своих ядерных объектов со стороны МАГАТЭ, заявил представитель МИД Ирана Исмаил Багаи. Это заявление противоречит ожиданиям руководителя МАГАТЭ Рафаэля Гросси о скором доступе к иранским объектам.
«Нет», — сказал Багаи.