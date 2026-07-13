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Италия предлагает «континентальную» оборонную систему

12:31 525

Министр обороны Италии Гвидо Крозетто заявил, что европейская оборона не должна ограничиваться границами Европейского союза, призывая к созданию континентальной оборонной системы, которая будет распространяться на партнерство с Великобританией, Норвегией, Турцией и Украиной, пишет газета La Stampa.

Европейская интеграция является неизбежным горизонтом в анализе Министерства обороны Италии. Это касается промышленной и оперативной базы военной вселенной. В предложенном Минобороны Италии документе, пишет издание, похоже, «установлен вывод и сокращение американского участия в Европе, независимо от Дональда Трампа». По словам Крозетто, можно лишь «надеяться» — он использует именно этот термин — что стратегическая перебалансировка США в направлении Индо-Тихоокеанского региона произойдет «постепенно», а не внезапно. 

Крозетто сказал, что ответ должен заключаться в укреплении оборонной системы, «не ограничиваясь только границами ЕС», к «действительно континентальному» территориальному измерению, расширенному, чтобы включить партнерство «с Соединенным Королевством, Норвегией, Швейцарией, Молдовой, Западными Балканами, Турцией и Украиной». 

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