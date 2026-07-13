Президент Алиев: Мы должны верить только в себя

Единственный риск для Азербайджана – это определенные попытки втянуть Баку в какие-либо авантюры. Об этом президент Ильхам Алиев сказал на открытии IV Шушинского глобального медиафорума. Глава государства отметил, что сегодня эти авантюры носят более серьезный и угрожающий характер. Именно поэтому Азербайджан привык защищаться и бороться с определенными консолидированными кругами. «Такие попытки предпринимались и раньше, но тогда они носили больше политический характер, и мы всегда успешно отвергали это. Мы должны верить только в себя и в свое государство. Наше единство ни в коем случае не должно пошатнуться. Сегодня трудно найти подобную картину единства в каком-либо другом обществе, кроме азербайджанского», - сказал Алиев. Глава государства отметил, что мир меняется и возникают новые угрозы и провокации. Он подчеркнул, что враждебные Азербайджану силы никогда не откажутся от своих намерений. Он также отметил, что борьба должна носить постоянный характер, чтобы защитить наши права, национальную идентичность и укрепить нашу независимость.

*** 13:31 Президент Ильхам Алиев на открытии IV Шушинского глобального медиафорума сообщил, что позвонил премьер-министру Пакистана Шахбазу Шарифу, чтобы поздравить его с достижением договорённости между Ираном и США, ставшей результатом пакистанских посреднических усилий. По словам Алиева, ни одна другая страна не смогла бы взять на себя такую миссию, и это в очередной раз подтверждает международный авторитет Исламабада. Президент выразил надежду, что продолжение этих усилий приведёт к миру на Ближнем Востоке. Алиев заявил, что регион Центральной Азии объединяется с Азербайджаном в единое экономическое и политическое пространство, что имеет большое значение для транспортных и логистических проектов. Отдельно он отметил роль президента Узбекистана Шавката Мирзиёева, чью дальновидность и стратегическое видение назвал ключевыми для развития этих связей. По словам Алиева, именно Узбекистан первым помог Азербайджану в восстановлении Карабаха. Говоря об отношениях с Казахстаном, президент подчеркнул, что без тесного взаимодействия двух стран, расположенных на противоположных берегах Каспия, ни один региональный проект в этой части мира попросту невозможен. Отдельно Алиев изложил позицию Азербайджана как председателя Движения неприсоединения по реформе Совета Безопасности ООН. Он предложил выделить движению одно постоянное ротационное место с правом вето для действующего председателя, ещё одно место — Организации исламского сотрудничества (поскольку мусульманские страны сейчас не представлены в Совбезе), а третье — Африканскому союзу, которое также занимал бы действующий председатель на ротационной основе. Такой подход, по его мнению, стал бы справедливым решением. Президент также сообщил, что объём грузоперевозок из Китая через Азербайджан растёт, и страна почти вдвое увеличивает пропускную способность своего морского порта, рассчитывая на новые объёмы транзита из Китая и Центральной Азии. Он отметил, что вдоль этого коридора уже сложилась история многостороннего сотрудничества со многими странами.

*** 12:33 Южный Кавказ не должен рассматриваться как арена геополитической борьбы. Во всяком случае, в Азербайджане мы этого добились. Об этом президент Ильхам Алиев заявил на открытии IV Шушинского глобального медиафорума.