МИД Ирана: «Азраил справедлив»

«Азраил (ангел смерти) справедлив. О таком человеке, чьим наследием всей жизни были злоба и поддержка агрессии, в памяти людей останется лишь темный след. Смерть этого вспыльчивого и острого на язык сенатора определенно не опечалит сердце ни одного свободного человека», — заявил Багаи.

Американский сенатор-республиканец Линдси Грэм скоропостижно скончался вечером 11 июля в возрасте 71 года. Он был сенатором четыре срока. По предварительным данным, Грэм умер в результате осложнений болезни сердца.

Как сообщил офис сенатора, причиной смерти Грэма стало «расслоение аорты вследствие атеросклеротического сердечно-сосудистого заболевания».

Окончательные выводы, говорится в заявлении, которое цитирует Politico, будут сделаны после получения результатов токсикологических и микроскопических исследований.

Грэм был одним из самых известных приверженцев жесткой политики США, в том числе в отношении России.