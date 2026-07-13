Украине помогут с противоракетами

Сегодня, 13 июля, в Париже начинается встреча «Коалиции желающих» с участием президента Украины Владимира Зеленского и более 25 мировых лидеров. Главной темой переговоров станет поиск путей укрепления противовоздушной обороны Украины, поскольку страна остро нуждается в защите от российских баллистических ракет. Об этом сообщает Reuters.

В ходе встречи представители западных стран планируют сосредоточиться на конкретных шагах по укреплению украинской ПВО. Как сообщил представитель администрации президента Франции, ключевыми вопросами станут закупка дополнительных американских систем Patriot, ускорение развертывания франко-итальянских SAMP-T, а также разработка новых решений совместно с европейской и украинской оборонной промышленностью.

Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро в интервью газете Ouest-France подчеркнул серьезность ситуации: «Баллистические ракеты, запущенные (президентом России) Владимиром Путиным, намеренно нацелены на гражданские районы, и июнь стал одним из самых кровавых с начала войны».

Помимо вопросов ПВО, лидеры коалиции планируют обсудить дальнейшие санкции против России, в частности, меры по ограничению доходов от «теневого флота» нефтяных танкеров; рассмотреть возможность проведения совместных военных учений для многонациональных сил. Как отметил представитель администрации президента Франции, «речь не идет о проведении учений на территории Украины».