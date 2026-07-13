USD 1.7000
EUR 1.9387
RUB 2.2134
Подписаться на уведомления
Ильхам Алиев о войне России с Украиной: Это моя позиция, чисто человеческая
Новость дня
Ильхам Алиев о войне России с Украиной: Это моя позиция, чисто человеческая

Украине помогут с противоракетами

12:49 635

Сегодня, 13 июля, в Париже начинается встреча «Коалиции желающих» с участием президента Украины Владимира Зеленского и более 25 мировых лидеров. Главной темой переговоров станет поиск путей укрепления противовоздушной обороны Украины, поскольку страна остро нуждается в защите от российских баллистических ракет. Об этом сообщает Reuters.

В ходе встречи представители западных стран планируют сосредоточиться на конкретных шагах по укреплению украинской ПВО. Как сообщил представитель администрации президента Франции, ключевыми вопросами станут закупка дополнительных американских систем Patriot, ускорение развертывания франко-итальянских SAMP-T, а также разработка новых решений совместно с европейской и украинской оборонной промышленностью.

Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро в интервью газете Ouest-France подчеркнул серьезность ситуации: «Баллистические ракеты, запущенные (президентом России) Владимиром Путиным, намеренно нацелены на гражданские районы, и июнь стал одним из самых кровавых с начала войны».

Помимо вопросов ПВО, лидеры коалиции планируют обсудить дальнейшие санкции против России, в частности, меры по ограничению доходов от «теневого флота» нефтяных танкеров; рассмотреть возможность проведения совместных военных учений для многонациональных сил. Как отметил представитель администрации президента Франции, «речь не идет о проведении учений на территории Украины».

Россия ударила по иностранному судну в Одесской области: погибли и ранены моряки
Россия ударила по иностранному судну в Одесской области: погибли и ранены моряки
13:48 311
В России горят нефтебазы и порт «Кавказ»
В России горят нефтебазы и порт «Кавказ» видео; обновлено 12:36
12:36 2796
Россия призналась в любви Армении
Россия призналась в любви Армении
11:55 1879
Удары по Украине: Херсон, Запорожье, Одесса
Удары по Украине: Херсон, Запорожье, Одесса
11:47 668
Фермеры довольны… А покупатели смотрят на ценники
Фермеры довольны… А покупатели смотрят на ценники парадоксы азербайджанского лета; все еще актуально
12 июля 2026, 20:10 6136
Ильхам Алиев о войне России с Украиной: Это моя позиция, чисто человеческая
Ильхам Алиев о войне России с Украиной: Это моя позиция, чисто человеческая фото; обновлено 13:10
13:10 5733
Трагедия в Таиланде: десятки человек заживо сгорели в баре
Трагедия в Таиланде: десятки человек заживо сгорели в баре видео
11:27 1906
Европа атакует Грузию. Цель – контроль над Средним коридором
Европа атакует Грузию. Цель – контроль над Средним коридором Сихарулидзе и Гиоргобиани комментируют для haqqin.az
12 июля 2026, 14:26 5635
Зерно в Армению через Азербайджан
Зерно в Армению через Азербайджан
11:07 604
ФСБ сорвала «Паутину»
ФСБ сорвала «Паутину»
10:56 2643
Длительная атака США по Ирану
Длительная атака США по Ирану о развитии ситуации; видео; обновлено 10:49
10:49 25421

ЭТО ВАЖНО

Россия ударила по иностранному судну в Одесской области: погибли и ранены моряки
Россия ударила по иностранному судну в Одесской области: погибли и ранены моряки
13:48 311
В России горят нефтебазы и порт «Кавказ»
В России горят нефтебазы и порт «Кавказ» видео; обновлено 12:36
12:36 2796
Россия призналась в любви Армении
Россия призналась в любви Армении
11:55 1879
Удары по Украине: Херсон, Запорожье, Одесса
Удары по Украине: Херсон, Запорожье, Одесса
11:47 668
Фермеры довольны… А покупатели смотрят на ценники
Фермеры довольны… А покупатели смотрят на ценники парадоксы азербайджанского лета; все еще актуально
12 июля 2026, 20:10 6136
Ильхам Алиев о войне России с Украиной: Это моя позиция, чисто человеческая
Ильхам Алиев о войне России с Украиной: Это моя позиция, чисто человеческая фото; обновлено 13:10
13:10 5733
Трагедия в Таиланде: десятки человек заживо сгорели в баре
Трагедия в Таиланде: десятки человек заживо сгорели в баре видео
11:27 1906
Европа атакует Грузию. Цель – контроль над Средним коридором
Европа атакует Грузию. Цель – контроль над Средним коридором Сихарулидзе и Гиоргобиани комментируют для haqqin.az
12 июля 2026, 14:26 5635
Зерно в Армению через Азербайджан
Зерно в Армению через Азербайджан
11:07 604
ФСБ сорвала «Паутину»
ФСБ сорвала «Паутину»
10:56 2643
Длительная атака США по Ирану
Длительная атака США по Ирану о развитии ситуации; видео; обновлено 10:49
10:49 25421
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться