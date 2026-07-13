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Ильхам Алиев о войне России с Украиной: Это моя позиция, чисто человеческая
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Ильхам Алиев о войне России с Украиной: Это моя позиция, чисто человеческая

Жара в 36 градусов в Баку

12:59 647

14 июля в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается погода преимущественно без осадков. Будет дуть северо-западный ветер. Об этом сообщили в Национальной гидрометеорологической службе.

Температура воздуха ночью составит 20–25 градусов тепла, днем — 31–36 градусов тепла. Атмосферное давление составит 756 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха ночью будет на уровне 70–75%, днем — 50–55%.

В районах Азербайджана преимущественно без осадков. Однако днем в некоторых горных районах возможны кратковременные дожди, грозы и град. Ночью и утром в отдельных горных районах ожидается туман. Будет дуть умеренный восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 22–27 градусов тепла, днем — 34–39 градусов тепла, в горах ночью — 14–18 градусов тепла, днем — 24–29 градусов тепла.

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