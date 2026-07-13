Анкара и Вашингтон договариваются, Москва говорит о «сверхчувствительности»

Как уже сообщали турецкие и мировые СМИ, Турция рассматривает возможность продажи приобретенных у России систем ПВО С-400 третьей стране — в надежде добиться отмены американских санкций CAATSA, введенных в 2020 году. Среди возможных покупателей называют ОАЭ или Катар. Стремление Анкары укрепить свою противоракетную оборону совпало с обострением гражданской войны в Сирии в 2015 году. После разногласий между администрацией Обамы и Анкарой по сирийскому вопросу Вашингтон вывел из Турции комплексы Patriot, что вызвало напряженность в двусторонних отношениях. Так и не добившись согласия США на поставку Patriot, Анкара в 2017 году подписала с Москвой контракт на приобретение С-400 стоимостью около 2,5 миллиарда долларов. Первые компоненты системы прибыли в Турцию в 2019 году и были размещены на авиабазе Мюртед под Анкарой. Реакция Вашингтона последовала незамедлительно: в том же 2019-м Турцию исключили из программы производства F-35, а год спустя ввели против нее санкции CAATSA, предназначенные для «враждебных государств».

Россия согласна на продажу С-400, но… Источники haqqin.az в Анкаре сообщают, что переговоры с Москвой пока не завершены. По их словам, обсуждения идут уже несколько месяцев: вопрос поднимал и глава МИД Хакан Фидан, посетивший российскую столицу перед саммитом НАТО в Анкаре и обсудивший тему со своим российским коллегой. Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил журналистам, что «у нас были контакты с турецкой стороной по этой теме, и мы будем продолжать контакты с турецкой стороной по этому вопросу». Песков заметил, что «эта тема относится к области сверхчувствительных». При этом российская сторона выдвинула ряд условий для будущего покупателя, главное из которых — полное принятие положений контракта, изначально подписанного между Анкарой и Москвой. Как отмечают источники, продажа комплексов государствам Залива особых сложностей не создаст: ОАЭ, к примеру, уже закупали у России системы «Панцирь». Не грозят покупателю и американские санкции — ведь формально оружие приобретается у члена НАТО. Рассматривался между Вашингтоном и Анкарой и другой вариант: хранить С-400 в безопасном месте, переведя их в нерабочее состояние. Однако данный вариант сочли нецелесообразным, поскольку он привел бы лишь к смягчению, а не полной отмене санкций.

Турецкий генерал: Этого недостаточно В интервью haqqin.az генерал-майор турецких вооруженных сил в отставке Юджель Карауз заявил, что решение о покупке С-400 было бы неверно сводить к простому «приобретению оружия у России». По его словам, этот вопрос — не только про систему ПВО, но и один из ключевых факторов, определявших внешнюю политику, оборону и геополитический выбор Турции на протяжении последнего десятилетия. За решением Анкары, полагает генерал, стоял целый ряд фундаментальных причин. Гражданская война в Сирии, растущие ракетные возможности Ирана и напряженность в Восточном Средиземноморье вынуждали страну искать мощную систему ПВО. Однако с 2013 года ее запросы на покупку Patriot раз за разом отклонялись. «Кроме того, в ночь попытки государственного переворота 15 июля 2016 года турецкий парламент подвергся бомбардировке с истребителей F-16, что лишь подчеркнуло, насколько важна собственная стратегическая система ПВО. Турция хотела не просто получить готовый комплекс, но и наработать опыт для развития своей противовоздушной обороны в перспективе», — пояснил Карауз. Генерал напомнил, что в 2016–2019 годах отношения Турции и США были напряженными: сказывались американская поддержка PYD/ОНС, отказ выдать Фетхуллаха Гюлена, кризис вокруг пастора Эндрю Брансона и все та же история с Patriot.