Анкара и Вашингтон договариваются, Москва говорит о «сверхчувствительности»

Как уже сообщали турецкие и мировые СМИ, Турция рассматривает возможность продажи приобретенных у России систем ПВО С-400 третьей стране — в надежде добиться отмены американских санкций CAATSA, введенных в 2020 году. Среди возможных покупателей называют ОАЭ или Катар.
Стремление Анкары укрепить свою противоракетную оборону совпало с обострением гражданской войны в Сирии в 2015 году. После разногласий между администрацией Обамы и Анкарой по сирийскому вопросу Вашингтон вывел из Турции комплексы Patriot, что вызвало напряженность в двусторонних отношениях. Так и не добившись согласия США на поставку Patriot, Анкара в 2017 году подписала с Москвой контракт на приобретение С-400 стоимостью около 2,5 миллиарда долларов. Первые компоненты системы прибыли в Турцию в 2019 году и были размещены на авиабазе Мюртед под Анкарой. Реакция Вашингтона последовала незамедлительно: в том же 2019-м Турцию исключили из программы производства F-35, а год спустя ввели против нее санкции CAATSA, предназначенные для «враждебных государств».
Россия согласна на продажу С-400, но…
Источники haqqin.az в Анкаре сообщают, что переговоры с Москвой пока не завершены. По их словам, обсуждения идут уже несколько месяцев: вопрос поднимал и глава МИД Хакан Фидан, посетивший российскую столицу перед саммитом НАТО в Анкаре и обсудивший тему со своим российским коллегой. Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил журналистам, что «у нас были контакты с турецкой стороной по этой теме, и мы будем продолжать контакты с турецкой стороной по этому вопросу». Песков заметил, что «эта тема относится к области сверхчувствительных».
При этом российская сторона выдвинула ряд условий для будущего покупателя, главное из которых — полное принятие положений контракта, изначально подписанного между Анкарой и Москвой. Как отмечают источники, продажа комплексов государствам Залива особых сложностей не создаст: ОАЭ, к примеру, уже закупали у России системы «Панцирь». Не грозят покупателю и американские санкции — ведь формально оружие приобретается у члена НАТО.
Рассматривался между Вашингтоном и Анкарой и другой вариант: хранить С-400 в безопасном месте, переведя их в нерабочее состояние. Однако данный вариант сочли нецелесообразным, поскольку он привел бы лишь к смягчению, а не полной отмене санкций.
Турецкий генерал: Этого недостаточно
В интервью haqqin.az генерал-майор турецких вооруженных сил в отставке Юджель Карауз заявил, что решение о покупке С-400 было бы неверно сводить к простому «приобретению оружия у России». По его словам, этот вопрос — не только про систему ПВО, но и один из ключевых факторов, определявших внешнюю политику, оборону и геополитический выбор Турции на протяжении последнего десятилетия. За решением Анкары, полагает генерал, стоял целый ряд фундаментальных причин. Гражданская война в Сирии, растущие ракетные возможности Ирана и напряженность в Восточном Средиземноморье вынуждали страну искать мощную систему ПВО. Однако с 2013 года ее запросы на покупку Patriot раз за разом отклонялись.
«Кроме того, в ночь попытки государственного переворота 15 июля 2016 года турецкий парламент подвергся бомбардировке с истребителей F-16, что лишь подчеркнуло, насколько важна собственная стратегическая система ПВО. Турция хотела не просто получить готовый комплекс, но и наработать опыт для развития своей противовоздушной обороны в перспективе», — пояснил Карауз.
Генерал напомнил, что в 2016–2019 годах отношения Турции и США были напряженными: сказывались американская поддержка PYD/ОНС, отказ выдать Фетхуллаха Гюлена, кризис вокруг пастора Эндрю Брансона и все та же история с Patriot.
Впрочем, за последние годы отношения между Анкарой и Вашингтоном заметно потеплели — и вопрос С-400, по словам генерала, остается едва ли не единственным крупным препятствием между двумя странами. Продажа комплексов третьей стране, считает Карауз, в значительной степени снимет напряжение, хотя и не «сработает автоматически».
«По американским законам президент может инициировать отмену санкций. Но потребуются одобрение Конгресса, оценка Пентагона и анализ со стороны НАТО с точки зрения безопасности. Плюс сам юридический процесс нужно довести до конца», — отметил он.
Выгоды от сделки, по мнению генерала, могут быть весьма ощутимыми: отмена CAATSA, совместные проекты с американским ВПК, возвращение в программу F-35 и поставки двигателей F-110 для турецкого истребителя KAAN. А главное — будет закрыт самый затяжной кризис в отношениях Анкары и Вашингтона.
Вместе с тем Карауз предупреждает: продажа С-400 лишь приоткроет дверь, но, чтобы пройти дальше, Турции предстоит преодолеть еще немало препятствий. Он не исключает, что антитурецки настроенные круги в Конгрессе, а также израильское и греческое лобби будут противиться и отмене CAATSA, и продаже Анкаре F-35.
«В конечном счете все упирается в политическую волю Вашингтона. Передача С-400 способна устранить важное препятствие, но для полной отмены CAATSA и возвращения в программу F-35 ее недостаточно», — резюмировал генерал.