Украина бьет по «теневому флоту» России

С 6 по 13 июля Украина поразила 105 судов, принадлежащих «теневому флоту» России. Об этом написал в своем Telegram-канале командующий Силами беспилотных систем Сил безопасности и обороны Украины Роберт Бровди («Мадьяр»).

Согласно информации, в ходе операции, проведенной в ночь на 13 июля, были атакованы еще 15 российских судов. Сообщается, что среди них были семь танкеров, пять сухогрузов, один паром и два буксира.

Украинская сторона отметила, что погрузочная инфраструктура Крымского полуострова каждую ночь подвергается ударам, движение судов в Керченском проливе приостановлено, а разгрузка грузов сведена к минимуму.

Кроме того, в ночь с 12 на 13 июля в Крыму и на других территориях были нанесены удары по девяти энергоузлам и подстанциям различной мощности, а также по стратегическому пункту передачи электроэнергии энергомоста «Кубань — Крым», соединяющего Россию с Крымом.

Украинская сторона заявила также, что в ходе операции были выведены из строя четыре российские системы противовоздушной обороны. Среди них — пусковая установка зенитного ракетного комплекса С-400 «Триумф», зенитный ракетный комплекс «Тор» и две радиолокационные станции.

В заявлении отмечается также, что за последние 24 часа на различных направлениях фронта были поражены в общей сложности 1725 целей.