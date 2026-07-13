Давление Трампа на Индию не сработало

Во время визита торгового представителя США Джеймисона Грира в Нью-Дели стороны так и не смогли договориться, пишет Reuters.

Индия неожиданно отказалась заключать срочное торговое соглашение с США. Это произошло на последнем раунде переговоров. Теперь Нью-Дели требует более выгодных условий.

По словам индийских чиновников, проблема заключается в том, что Вашингтон не предоставил никаких гарантий в отношении основных требований Индии: обеспечить тарифные преимущества перед конкурентами Нью-Дели, в частности, Китаем; не вводить новые американские пошлины после подписания торгового соглашения.

«Наша позиция четка – мы не намерены торопиться с соглашением, если оно не будет выгодным, и не готовы уступать в своих «красных линиях», в частности в отношении сельского хозяйства», – пояснил индийский чиновник.

На следующий день после переговоров с Гриром министр торговли Индии Пиюш Гоял заявил, что соглашение с США не будет реализовано, если оно не обеспечит стране преимуществ.

Следует добавить, что переговоры между американской и индийской сторонами по торговому соглашению продолжались до этого визита Грира несколько месяцев.