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Давление Трампа на Индию не сработало

13:22 441

Индия неожиданно отказалась заключать срочное торговое соглашение с США. Это произошло на последнем раунде переговоров. Теперь Нью-Дели требует более выгодных условий.

Во время визита торгового представителя США Джеймисона Грира в Нью-Дели стороны так и не смогли договориться, пишет Reuters.

По словам индийских чиновников, проблема заключается в том, что Вашингтон не предоставил никаких гарантий в отношении основных требований Индии: обеспечить тарифные преимущества перед конкурентами Нью-Дели, в частности, Китаем; не вводить новые американские пошлины после подписания торгового соглашения.

«Наша позиция четка – мы не намерены торопиться с соглашением, если оно не будет выгодным, и не готовы уступать в своих «красных линиях», в частности в отношении сельского хозяйства», – пояснил индийский чиновник. 

На следующий день после переговоров с Гриром министр торговли Индии Пиюш Гоял заявил, что соглашение с США не будет реализовано, если оно не обеспечит стране преимуществ.

Следует добавить, что переговоры между американской и индийской сторонами по торговому соглашению продолжались до этого визита Грира несколько месяцев.

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