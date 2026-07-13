Мадьяр заговорил об импичменте

Глава правительства заявил, что если Шуйок в течение пяти дней не подпишет законопроект о 17-й поправке к конституции, предусматривающей в том числе его отставку, парламент инициирует процедуру импичмента.

Соответствующее заявление Мадьяр опубликовал в соцсетях, подчеркнув, что в случае запуска этой процедуры президент автоматически лишится возможности исполнять свои полномочия, а закон вместо него сможет подписать председатель Государственного собрания.

Конфликт между премьером и президентом разгорелся на фоне подготовки парламентского голосования по 17-й поправке к Основному закону, разработанной правительством. Поскольку партия Мадьяра «Тиса» располагает более чем двумя третями голосов в парламенте, принятие документа практически гарантировано. Однако Шуйок уже заявил, что считает эту поправку антиконституционной и «персонифицированной», продиктованной исключительно политическими интересами новых властей. Глава государства также отметил, что не намерен добровольно покидать свой пост по требованию премьера.

Мадьяр, в свою очередь, отвергает возможность направления поправки в Конституционный суд для правовой оценки. По его мнению, президент не может пересматривать содержание поправки по существу, а лишь вправе проверить ее на предмет формальных процедурных нарушений. Премьер убежден, что в данном случае таких нарушений нет, и Шуйок обязан подписать документ. Если же президент откажется, парламент запустит процедуру импичмента, которая, по словам Мадьяра, предусмотрена законом.