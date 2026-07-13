USD 1.7000
EUR 1.9387
RUB 2.2134
Подписаться на уведомления
Ильхам Алиев о войне России с Украиной: Это моя позиция, чисто человеческая
Новость дня
Ильхам Алиев о войне России с Украиной: Это моя позиция, чисто человеческая

Мадьяр заговорил об импичменте

13:26 547

Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр выступил с жестким ультиматумом в адрес президента страны Тамаша Шуйока.

Глава правительства заявил, что если Шуйок в течение пяти дней не подпишет законопроект о 17-й поправке к конституции, предусматривающей в том числе его отставку, парламент инициирует процедуру импичмента.

Соответствующее заявление Мадьяр опубликовал в соцсетях, подчеркнув, что в случае запуска этой процедуры президент автоматически лишится возможности исполнять свои полномочия, а закон вместо него сможет подписать председатель Государственного собрания.

Конфликт между премьером и президентом разгорелся на фоне подготовки парламентского голосования по 17-й поправке к Основному закону, разработанной правительством. Поскольку партия Мадьяра «Тиса» располагает более чем двумя третями голосов в парламенте, принятие документа практически гарантировано. Однако Шуйок уже заявил, что считает эту поправку антиконституционной и «персонифицированной», продиктованной исключительно политическими интересами новых властей. Глава государства также отметил, что не намерен добровольно покидать свой пост по требованию премьера.

Мадьяр, в свою очередь, отвергает возможность направления поправки в Конституционный суд для правовой оценки. По его мнению, президент не может пересматривать содержание поправки по существу, а лишь вправе проверить ее на предмет формальных процедурных нарушений. Премьер убежден, что в данном случае таких нарушений нет, и Шуйок обязан подписать документ. Если же президент откажется, парламент запустит процедуру импичмента, которая, по словам Мадьяра, предусмотрена законом.

Россия ударила по иностранному судну в Одесской области: погибли и ранены моряки
Россия ударила по иностранному судну в Одесской области: погибли и ранены моряки
13:48 320
В России горят нефтебазы и порт «Кавказ»
В России горят нефтебазы и порт «Кавказ» видео; обновлено 12:36
12:36 2807
Россия призналась в любви Армении
Россия призналась в любви Армении
11:55 1885
Удары по Украине: Херсон, Запорожье, Одесса
Удары по Украине: Херсон, Запорожье, Одесса
11:47 669
Фермеры довольны… А покупатели смотрят на ценники
Фермеры довольны… А покупатели смотрят на ценники парадоксы азербайджанского лета; все еще актуально
12 июля 2026, 20:10 6138
Ильхам Алиев о войне России с Украиной: Это моя позиция, чисто человеческая
Ильхам Алиев о войне России с Украиной: Это моя позиция, чисто человеческая фото; обновлено 13:10
13:10 5743
Трагедия в Таиланде: десятки человек заживо сгорели в баре
Трагедия в Таиланде: десятки человек заживо сгорели в баре видео
11:27 1910
Европа атакует Грузию. Цель – контроль над Средним коридором
Европа атакует Грузию. Цель – контроль над Средним коридором Сихарулидзе и Гиоргобиани комментируют для haqqin.az
12 июля 2026, 14:26 5637
Зерно в Армению через Азербайджан
Зерно в Армению через Азербайджан
11:07 606
ФСБ сорвала «Паутину»
ФСБ сорвала «Паутину»
10:56 2647
Длительная атака США по Ирану
Длительная атака США по Ирану о развитии ситуации; видео; обновлено 10:49
10:49 25425

ЭТО ВАЖНО

Россия ударила по иностранному судну в Одесской области: погибли и ранены моряки
Россия ударила по иностранному судну в Одесской области: погибли и ранены моряки
13:48 320
В России горят нефтебазы и порт «Кавказ»
В России горят нефтебазы и порт «Кавказ» видео; обновлено 12:36
12:36 2807
Россия призналась в любви Армении
Россия призналась в любви Армении
11:55 1885
Удары по Украине: Херсон, Запорожье, Одесса
Удары по Украине: Херсон, Запорожье, Одесса
11:47 669
Фермеры довольны… А покупатели смотрят на ценники
Фермеры довольны… А покупатели смотрят на ценники парадоксы азербайджанского лета; все еще актуально
12 июля 2026, 20:10 6138
Ильхам Алиев о войне России с Украиной: Это моя позиция, чисто человеческая
Ильхам Алиев о войне России с Украиной: Это моя позиция, чисто человеческая фото; обновлено 13:10
13:10 5743
Трагедия в Таиланде: десятки человек заживо сгорели в баре
Трагедия в Таиланде: десятки человек заживо сгорели в баре видео
11:27 1910
Европа атакует Грузию. Цель – контроль над Средним коридором
Европа атакует Грузию. Цель – контроль над Средним коридором Сихарулидзе и Гиоргобиани комментируют для haqqin.az
12 июля 2026, 14:26 5637
Зерно в Армению через Азербайджан
Зерно в Армению через Азербайджан
11:07 606
ФСБ сорвала «Паутину»
ФСБ сорвала «Паутину»
10:56 2647
Длительная атака США по Ирану
Длительная атака США по Ирану о развитии ситуации; видео; обновлено 10:49
10:49 25425
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться