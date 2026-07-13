Европейский шантаж Турции. А что там с энозисом?

На минувшей неделе Европейский парламент принял резолюцию, впервые признающую женщин и девочек Кипра на общеевропейском уровне «жертвами преступлений, совершенных во время турецкого вторжения 1974 года». Анкара резко отреагировала на эту резолюцию: Министерство иностранных дел отвергло ее содержание и назвало документ «необоснованным, недействительным и лишенным доверия». В том же заявлении МИД Турции выразил обеспокоенность тем, что европейские институты постепенно отходят от «исторических реалий и беспристрастности» в подходе к кипрской проблеме. Интересно, что заставляет Европарламент вести себя подобным образом? Да еще и копаться в событиях более чем 50-летней давности? На что все это нацелено? Кому-то хочется, чтобы отношения Турции и ЕС оставались испорченными? Своими оценками этой ситуации поделились с haqqin.az известные турецкие аналитики.

Политолог, ведущий специалист экспертно-аналитической сети «Анкара-Москва» Энгин Озер прежде всего напомнил, что в 2004 году (то есть 22 года назад) Анкара договорилась с администрацией Северного Кипра о проведении референдума по так называемому «плану Аннана». «Это был план, подготовленный ООН для объединения северной и южной частей Кипра. По результатам референдума южная (греческая) часть отклонила этот план (если не ошибаюсь, 72% проголосовали против), в то время как турецкая сторона его одобрила. Важно понимать, что на тот момент именно турецкая сторона хотела объединения с южной частью. Сегодня же, несмотря на прошлый отказ греческой стороны, центральный аппарат Евросоюза в Брюсселе снова стремится к тому, чтобы население южной части Кипра объединилось с северной. Происходящие сейчас изменения в логике событий напрямую связаны с внешней политикой текущего руководства Турции. Анкара возвращается к роли лояльного партнера НАТО в рамках западного альянса, и предпринимаемые шаги направлены именно на подтверждение этого статуса. Второй вопрос касается пятидесятилетней тематики — это политический аспект, которым пользуется Евросоюз для того, чтобы каким-то образом наказать Турцию. То есть они прямо заставляют Турцию отказаться от поддержки Северного Кипра. В этом смысле это своего рода шантаж. Но пока не известно, какие шаги будет предпринимать Анкара. На сегодняшний день это сложно прогнозировать, потому что внешняя политика Турции кардинально меняется», - отметил аналитик. По его мнению, очевидно, что Турция либо будет договариваться с Евросоюзом, либо возьмет глубокий курс на союзничество с Америкой, то есть будет ориентироваться на Вашингтон.

«Если это решение принимается в Брюсселе, то у них есть достаточно сильный рычаг влияния. Я хочу напомнить о том, что внешняя торговля Турции в первую очередь идет в основном с Евросоюзом, а не с Россией или Соединенными Штатами, поэтому у Брюсселя есть достаточно серьезный рычаг давления на Анкару. Очевидно, что Турции уже придется выбрать свой путь. Это либо Евросоюз, либо новая американская политика, которая сейчас ведется на Ближнем Востоке. Здесь есть большие проблемы, связанные, во-первых, с Израилем, и, конечно же, это касается иранской тематики и так далее. Это очень опасная тенденция, если Турция вместо Евросоюза выберет американскую стратегию на Ближнем Востоке. Речь идет именно об этом. Здесь есть два варианта. Либо Евросоюз осознает, что Турция уже создает свой новый концепт с Соединенными Штатами — и в Брюсселе этим не очень довольны, но у них есть достаточно сильное влияние, и они им пользуются. Второй вопрос — существует некая договоренность между Брюсселем и Анкарой, которая касается будущего Кипра. И это первый шаг, который предпринимается против Турции», - рассказал Озер. Политолог, профессор Ankara Üniversitesi Тогрул Исмаил полагает, что сам по себе вопрос заключается не столько в содержании документа, принятого Европейским парламентом, сколько в причинах его появления именно сейчас. «Почему спустя более пятидесяти лет Европарламент вновь обращается к тем событиям? Прежде всего необходимо помнить, что события 1974 года невозможно анализировать в отрыве от предшествовавшей им трагедии. Турецкая военная операция не возникла в политическом вакууме. До нее на острове происходили массовые нападения на турок-киприотов, были многочисленные жертвы среди мирного населения, включая женщин, детей и пожилых людей. Попытка государственного переворота, поддержанная греческой военной хунтой и направленная на присоединение острова к Греции (энозис), создала непосредственную угрозу существованию турецкой общины. Именно эти обстоятельства стали основанием для вмешательства Турции в качестве государства-гаранта в соответствии с международными соглашениями. Если Европарламент действительно стремится к исторической объективности, то он должен говорить обо всех жертвах конфликта, а не только о тех, которые соответствуют сегодняшней политической повестке. Избирательная память не способствует примирению. Напротив, она превращает историю в инструмент современной политики. Подобный подход трудно назвать новым. Европейский парламент уже неоднократно демонстрировал политизированную позицию в вопросах, касающихся Турции и Азербайджана. Особенно ярко это проявилось после завершения Второй Карабахской войны. Многие резолюции Европарламента были построены исключительно вокруг обвинений в адрес Азербайджана, тогда как почти тридцатилетняя оккупация азербайджанских территорий, судьба сотен тысяч вынужденных переселенцев, разрушение городов и культурного наследия зачастую оставались вне поля зрения европейских депутатов. Более того, отдельные документы Европарламента содержали крайне жёсткие политические формулировки, вплоть до использования терминологии, связанной с «этнической чисткой», несмотря на отсутствие международно признанных судебных решений, подтверждающих подобные обвинения. Это стало ещё одним примером применения двойных стандартов в оценке конфликтов. Именно поэтому как в Турции, так и в Азербайджане подобные резолюции воспринимаются не как попытка восстановить историческую справедливость, а как инструмент политического давления. В Баку давно сложилось мнение, что Европарламент всё чаще выступает не в роли нейтральной политической площадки, а как институт, отражающий интересы отдельных политических групп и лоббистских структур», - рассказал профессор. Он задается вопросом: почему подобная резолюция появилась именно сейчас?