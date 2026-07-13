Россия ударила по иностранному судну в Одесской области: погибли и ранены моряки

В понедельник, 13 июля, войска России нанесли удар по гражданскому торговому судну под флагом Того в Одесской области Украины, погибли три члена экипажа, еще пятеро моряков получили ранения.

Об этом сообщает вице-премьер-министр по восстановлению Украины Алексей Кулеба.

Отмечается, что россияне нанесли удар по судну во время разгрузки минеральных удобрений. Произошло попадание в надстройку, возник пожар.

Глава Одесской ОВА Олег Кипер также сообщил об ударе по пришвартованному коммерческому судну в порту Одесской области.

Утром 13 июля российские войска нанесли удар по Одессе, было зафиксировано попадание в транспортное предприятие. В результате атаки сгорели автобусы, поврежден санаторий. Пострадали четыре человека, в том числе пятилетний ребенок.