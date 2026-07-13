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Бомбардировщики тушат лесные пожары

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13:56 183

Во Франции для тушения масштабного лесного пожара в районе города Фонтебло к югу от Парижа задействовали два самолета-бомбардировщика Canadair. Об этом сообщил префект департамента Сены и Марны в X.

Пожары, охватившие Фонтебло в воскресенье, к утру охватили около 800 гектаров леса. Привлечение водосбросных самолетов Canadair для локализации пламени беспрецедентно для региона Иль-де-Франс.

Жителей прилегающих районов заранее предупредили о прибытии авиации, поскольку самолеты должны были набрать воду из реки Сены.

В пожарной службе департамента сообщили, что водосбрасывающие самолеты Canadair в течение дня будут задействованы для тушения пожаров, также ожидается прибытие более 500 пожарных.

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