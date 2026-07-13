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Песков: Россия не намерена никому ничего доказывать

14:08 1387

Россия не намерена никому ничего доказывать. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя демарш стран Балтии в адрес России.

Напомним, в субботу Латвия, Литва и Эстония назвали необоснованными заявления заместителя министра иностранных дел России Михаила Галузина о том, что они предоставляют Украине свое воздушное пространство для нанесения ударов по России, и заявили совместный демарш российскому дипломатическому представительству.

«Наши военные и спецслужбы видят, откуда и как летят беспилотники. Это всем известно, и мы не намерены никому ничего доказывать. Мы внимательно отслеживаем источники угроз для наших приграничных и более удаленных регионов», — заявил пресс-секретарь президента России.

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