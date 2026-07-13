Амрахова арестовали в суде

В Бакинском суде по тяжким преступлениям состоялось подготовительное заседание суда по уголовному делу 58-летнего Мехди Амрахова, бывшего начальника Управления информатики и статистики Министерства здравоохранения, обвиняемого в присвоении средств в крупном размере.

Как сообщает haqqin.az, на процессе под председательством судьи Неймата Мамедова были уточнены анкетные данные обвиняемого, разъяснены его права и обязанности.

М.Амрахов был обеспечен защитником за счет государства.

В качестве представителя потерпевшей стороны в заседании принял участие сотрудник Отдела внутреннего контроля Министерства здравоохранения. Представитель сообщил, что в ходе следствия был подан гражданский иск.

Затем избранная в отношении Амрахова мера пресечения в виде передачи под надзор полиции была изменена, и его арестовали в зале суда.

Уголовное дело направлено на судебное разбирательство. Судебное заседание назначено на 20 июля.

Отметим, что в отношении бывшего начальника Управления информатики и статистики Министерства здравоохранения Мехди Амрахова в Главном управлении по борьбе с коррупцией при генеральном прокуроре было возбуждено уголовное дело.

Он обвиняется в присвоении более 600 тысяч манатов средств министерства.

Ему предъявлены обвинения по статьям 179.4 (присвоение или растрата, совершенные с причинением особо крупного ущерба), 308.2 (злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия) и 313 (служебный подлог) Уголовного кодекса.

Мехди Амрахов в ходе следствия возместил часть ущерба.

В период следствия с учетом его возраста и состояния здоровья в его отношении была избрана мера пресечения в виде передачи под надзор полиции.