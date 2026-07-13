В Баку судят экс-главу Azenco. А он указывает на Пирвердиева

В Бакинском суде по тяжким преступлениям состоялось подготовительное заседание по уголовному делу бывшего руководителя компании Azenco Вугара Алиева, обвиняемого в присвоении более трех миллионов манатов.
На процессе под председательством судьи Неймата Мамедова были уточнены анкетные данные обвиняемого, ему разъяснили права и обязанности. Прокурор Валех Алекперов заявил, что в деле содержатся сведения, составляющие коммерческую тайну, и попросил провести судебный процесс в закрытом режиме. Представитель Azenco Рамин Исаев, признанный потерпевшим, также попросил удовлетворить ходатайство.
Сторона защиты, напротив, потребовала открытого судебного разбирательства. Адвокат обвиняемого Нурлан Мамедов заявил, что нет никаких оснований для закрытого процесса: «В уголовном деле нет ничего, что составляло бы государственную тайну. Мой подзащитный невиновен. Мы хотим открытого судебного процесса».
Затем адвокат Мамедов выступил с двумя ходатайствами. Первое — исключить из материалов дела доказательства, собранные до вынесения постановления о поручении следственных действий. Второе — заменить меру пресечения в виде ареста на домашний арест. Последнее ходатайство Мамедов обосновал тем, что у обвиняемого пятеро малолетних детей, а также есть постоянное место жительства, поэтому он не намерен уклоняться от следствия.
Из выступления защитника стало известно, что спустя всего два месяца после начала работы в Azenco Вугар Алиев был назначен председателем наблюдательного совета компании ее владельцем Этибаром Пирвердиевым (бывшим руководителем «Азерэнержи»). Однако позже отношение Пирвердиева к нему изменилось.
Обвиняемый Вугар Алиев, комментируя ходатайство, заявил, что был арестован из‑за предвзятого отношения Пирвердиева: «До сих пор не понимаю причины его злости на меня. Сначала меня обвиняли в присвоении чуть более одного миллиона. Потом обвинение ужесточили, сказали: иди, мол, договорись с Этибаром Пирвердиевым. Арест не обоснован. Я год не видел своих детей. Прошу разрешить мне перейти на домашний арест».
Согласно решению суда, ходатайство прокурора было удовлетворено. Судья сообщил участникам процесса, что в материалах дела содержится большое количество сведений, связанных с коммерческими тайнами юридического лица. В таких случаях судебное разбирательство должно проходить в закрытом режиме.
Судебное рассмотрение назначено на 27 июля.
Компания Azenco была связана с бывшим руководителем «Азерэнержи» Этибаром Пирвердиевым. В период его руководства Azenco участвовала в реализации крупных энергетических инфраструктурных проектов в Азербайджане, а также в других работах, финансируемых из госбюджета. В 2022–2023 годах председателем правления компании был Вугар Алиев. Позже он стал председателем наблюдательного совета той же компании.