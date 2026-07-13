В Баку судят экс-главу Azenco. А он указывает на Пирвердиева

На процессе под председательством судьи Неймата Мамедова были уточнены анкетные данные обвиняемого, ему разъяснили права и обязанности. Прокурор Валех Алекперов заявил, что в деле содержатся сведения, составляющие коммерческую тайну, и попросил провести судебный процесс в закрытом режиме. Представитель Azenco Рамин Исаев, признанный потерпевшим, также попросил удовлетворить ходатайство.

В Бакинском суде по тяжким преступлениям состоялось подготовительное заседание по уголовному делу бывшего руководителя компании Azenco Вугара Алиева, обвиняемого в присвоении более трех миллионов манатов.

Сторона защиты, напротив, потребовала открытого судебного разбирательства. Адвокат обвиняемого Нурлан Мамедов заявил, что нет никаких оснований для закрытого процесса: «В уголовном деле нет ничего, что составляло бы государственную тайну. Мой подзащитный невиновен. Мы хотим открытого судебного процесса».

Затем адвокат Мамедов выступил с двумя ходатайствами. Первое — исключить из материалов дела доказательства, собранные до вынесения постановления о поручении следственных действий. Второе — заменить меру пресечения в виде ареста на домашний арест. Последнее ходатайство Мамедов обосновал тем, что у обвиняемого пятеро малолетних детей, а также есть постоянное место жительства, поэтому он не намерен уклоняться от следствия.

Из выступления защитника стало известно, что спустя всего два месяца после начала работы в Azenco Вугар Алиев был назначен председателем наблюдательного совета компании ее владельцем Этибаром Пирвердиевым (бывшим руководителем «Азерэнержи»). Однако позже отношение Пирвердиева к нему изменилось.

Обвиняемый Вугар Алиев, комментируя ходатайство, заявил, что был арестован из‑за предвзятого отношения Пирвердиева: «До сих пор не понимаю причины его злости на меня. Сначала меня обвиняли в присвоении чуть более одного миллиона. Потом обвинение ужесточили, сказали: иди, мол, договорись с Этибаром Пирвердиевым. Арест не обоснован. Я год не видел своих детей. Прошу разрешить мне перейти на домашний арест».

Согласно решению суда, ходатайство прокурора было удовлетворено. Судья сообщил участникам процесса, что в материалах дела содержится большое количество сведений, связанных с коммерческими тайнами юридического лица. В таких случаях судебное разбирательство должно проходить в закрытом режиме.

Судебное рассмотрение назначено на 27 июля.

Компания Azenco была связана с бывшим руководителем «Азерэнержи» Этибаром Пирвердиевым. В период его руководства Azenco участвовала в реализации крупных энергетических инфраструктурных проектов в Азербайджане, а также в других работах, финансируемых из госбюджета. В 2022–2023 годах председателем правления компании был Вугар Алиев. Позже он стал председателем наблюдательного совета той же компании.