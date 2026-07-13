«Поклянись могилой матери, что ты стояла в очереди»: поезд запустили, проблемы остались

Прошло полтора месяца с долгожданного открытия железнодорожного сообщения Баку – Тбилиси – Баку, но споров и недовольства вокруг поездки на поезде стало еще больше. Население с радостью встретило пуск по этому маршруту комфортабельного состава швейцарского производителя «Стадлер» с уютными сидячими и спальными местами, вагоном-рестораном. При этом с самого начала было очевидно, что предложение от железнодорожников не удовлетворяет высокого спроса на поездки в Грузию. До закрытия границ ежедневно поезд в Тбилиси и обратно перевозил 800-1100 пассажиров. А теперь только четверть от этого числа. Ситуацию не спасло прикрепление к составу дополнительных вагонов. Купить билеты онлайн весьма затруднительно: то мобильное приложение не открывается, то пишут, что билетов нет, а в редких случаях, когда билеты есть, система зависает во время оформления брони, и приходится все начинать сначала. О том, что проект пассажирского сообщения Баку – Тбилиси – Баку при заявленных мощностях столкнется с проблемами, haqqin.az писал в мае этого года. С тех пор почти ничего не изменилось: спрос по-прежнему превосходит предложение. Проект похож на гудящий пыхтящий паровоз, который никак не сдвинется с места. В беседе с haqqin.az эксперт по транспорту Рауф Агамирзоев отметил, что, по последней информации, железнодорожники увеличили за счет дополнительных прикрепленных вагонов к поезду 37/38 Баку – Тбилиси – Баку с первоначальных 118 до 282 пассажиромест.

«С 1 ноября 2024 года на железной дороге действует динамическое ценообразование, которое является хорошим инструментом для прогнозирования пассажиропотока. На пассажирских железнодорожных перевозках динамическое ценообразование – это система, при которой стоимость билета не фиксирована. Она автоматически пересчитывается в реальном времени в зависимости от спроса, даты покупки, оставшихся мест и других маркетинговых факторов. То есть железнодорожники заранее знают объем трафика на поездку в грузинскую столицу и обратно. Но есть нюансы: при динамическом ценообразовании билеты выставляются на продажу заранее, а в нашем случае был очень короткий срок в 30 дней. Правда, потом объявили, что будут продавать билеты за 90 дней вперед. Сегодня уже 45-й день, как функционирует рейс Баку – Тбилиси, а в системе продаж по-прежнему один месяц», – сказал эксперт. По его словам, этот вопрос «следует срочно решить, иначе система динамического ценообразования теряет всякий смысл, потому что заблаговременно купить билеты не получается. И это порождает недовольство пассажиров. Система то дает сбой, то аннулирует купленные билеты с объяснением, что эти места уже проданы и т.д. Поэтому людям приходится в 00:30 собираться у касс железнодорожного вокзала, чтобы традиционным способом купить билеты». Эксперт отметил, что продажа билетов через железнодорожные кассы осуществляется только в Баку и Гяндже. Во всех других городах по этому маршруту только онлайн-билеты, сказал он. Агамирзоев отмечает, что железная дорога в мире работает уже 200 лет, в Азербайджане – 146 лет, из которых 143 года действует маршрут Баку – Тбилиси: «Это не просто сообщение с соседней страной, а важнейший социально-экономический фактор для граждан двух стран. Поэтому пассажирские перевозки Баку – Тбилиси как единственный международный рейс, в котором действует динамическое ценообразование, требуют очень ответственного подхода. Думаю, было бы целесообразно переговорить с грузинской стороной, чтобы разделить ответственность за обслуживание этого железнодорожного маршрута. Чтобы и грузинская сторона также формировала предложение, добавила свой подвижной состав. А с нашей стороны просто критически необходимо пустить дополнительные подвижные составы, которые можно взять в лизинг».

По мнению эксперта, учитывая высокий спрос на поезд Баку – Тбилиси в обе стороны, отличным вариантом было бы организовать три рейса в день: два – с сидячими местами на поездах компании «Стадлер», еще один – ночной поезд с вагонами советского образца: «Для удовлетворения спроса однозначно нужны ночные поезда Баку – Тбилиси. Расстояние Баку – Тбилиси – самое короткое из всех международных железнодорожных рейсов Азербайджана. Если по договоренности с грузинской стороной немного сократить время на переход границы, то тремя рейсами в день можно полностью удовлетворить спрос, создать благоприятную возможность для развития туризма, привлечь пассажиров из населенных пунктов на пути Баку – Тбилиси – Баку». Что касается ограничений багажа по весовой категории в сидячем вагоне до 23 килограммов, то это вполне объективное решение. Потому что конфигурация вагона сидячих поездов рассчитана на большее число пассажиров, а не на багаж. А в ночных поездах нет ограничений веса багажа, так как состав очень большой. Такой порядок в Европе и у нас в стране, сказал он. При этом эксперт отметил отсутствие координации между авиа- и железнодорожными пассажирскими перевозками: «Азербайджанские авиалинии» (AZAL) в принципе заинтересованы в дальних, а не коротких рейсах. Авиации невыгодны частые взлеты и быстрые посадки, которые изнашивают самолеты, сокращают их срок эксплуатации. Европейские авиакомпании часто ликвидируют трехчасовые полеты и перенаправляют пассажиров на поезда, стимулируя железнодорожные перевозки, предлагая пассажирам перевозить гораздо больше багажа, ездить семьями, выгодные билетные пакеты и пр. У нас в принципе железная дорога 146 лет функционирует. То же самое можно осуществить в Азербайджане». Агамирзоев считает, что для АЖД было бы выгодным взять в аренду современный поезд в Европе и пустить на маршрут Баку – Тбилиси: «Благо сейчас реализуется проект реконструкции железной дороги с переменным током от Баку до Гаджигабула. Поезда в этом направлении также можно пустить по маршруту Баку – Тбилиси. То есть в удовлетворении спроса на поездки в грузинскую столицу существует несколько технических решений. Если есть необходимая инфраструктура, то почему бы не использовать подвижной состав в нужном направлении. Или же второй вариант – взять поезд в аренду. В любом случае нет каких-то особых проблем для организации трех рейсов по маршруту Баку – Тбилиси – Баку».

Кроме того, необходимо решить проблему продажи билетов на грузинской стороне путем синхронизации продаж в обратном направлении в Азербайджане и Грузии. Очень много жалоб на невозможность покупки билетов из Тбилиси в Баку. Каждый кризис — это новые возможности, которые следует правильно оценить и решить. За последние шесть лет азербайджанские и грузинские железные дороги технически значительно улучшились. Это дает возможность увеличить среднюю скорость подвижного состава. За это время и в Азербайджане, и в Грузии увеличился турпоток. Спрос на железнодорожное сообщение формируют не только две наши страны, но и граждане других стран, которые путешествуют в Азербайджан и Грузию. Учитывая к тому же, что в Азербайджане с полумягким климатом, когда не очень холодно и не жарко, для турпоездок по железной дороге открываются отличные круглогодичные перспективы. Корреспондент haqqin.az решил сам понаблюдать за продажей билетов на бакинском железнодорожном вокзале.

«Поклянись могилой матери, что ты стояла в очереди», – кричала возмущенная женщина средних лет в толпе перед кассой, где составлялся список в очередь за билетами из Тбилиси в Баку. Картина у касс достойна сожаления, что происходит в стенах прекрасного столичного вокзала. Люди неделями стоят у касс в ожидании билетов обратно. Как пояснил один из них, нет никаких правил и регламентации продаж билетов. Да, можно взять талон на очередь в кассу, но табло электронной очереди не работает. Привычной картины, когда кассир нажимает кнопку вызова следующего клиента, на экране загорается номер талона, а рядом отображается номер свободной кассы, нет. Вместо системы управления очередью у каждой кассы стоит толпа утомленных и обозленных ожиданиями граждан. Правило, при котором в 00:30 открывались кассы продаж билетов в обратном направлении, аннулировали, и сейчас в любой момент дня и ночи в кассе могут появиться билеты из Тбилиси в Баку. Поэтому толпа у касс дежурит круглые сутки. Талон в очередь ничего не значит, если билеты могут появиться неизвестно когда. Люди с утра стихийно составляют списки очередников в кассы. Идет война между очередниками с талонами и очередниками из списков. Все против всех ради покупки билетов обратно. «Я купил четыре билета в Грузию, еду с семьей, а чтобы купить билеты обратно, уже четыре дня днюю и ночую на вокзале. Раньше, до пандемии, можно было не заморачиваться с билетами обратно. Нет в кассе, можно было на автобусе вернуться. А сейчас только самолет, где билет на одного человека стоит так же, как четверым на поезде», – сказал мужчина с трехдневной щетиной у железнодорожной кассы. На вопрос haqqin.az, когда будут билеты, кассирша любезно сообщила, что продажа билетов в Тбилиси и обратно ведется по принципу «как получится». «В какой-то момент дня и ночи в системе могут появиться 10-15 билетов на продажу. А может часами ничего не быть. Так что ждите, кафе, туалет тут рядом. Все ждут, и вы ждите», – сказала она, громко захлопнув передо мной окно кассы.