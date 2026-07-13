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Зеленский продлил мобилизацию и заявил о задержании военнослужащих

14:49 1469

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о задержании бывшего командира 155-й бригады и еще 9 человек по делу о жестоком убийстве двух жителей села Калиновка Киевской области.

По словам Зеленского, всего задержаны 10 человек - военнослужащие и бывший командир 155-й бригады. Их действия будут тщательно проверены, а виновные понесут ответственность.

Украинский лидер также внес в Верховную Раду законопроекты о продлении военного положения и мобилизации в Украине еще на 90 дней, до 5 ноября 2026 года. Эти законопроекты уже зарегистрированы в Раде.

В последний раз указы о продлении военного положения и мобилизации до 2 августа были подписаны Зеленским 30 апреля после одобрения Верховной Радой.

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