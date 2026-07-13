Азизов приехал в Италию и погиб, спасая детей

В итальянской провинции Фриули-Венеция-Джулия, граничащей с Австрией, азербайджанец бросился в реку, чтобы спасти своих маленьких детей, но утонул, потому что не умел плавать. Об этой трагедии написали несколько итальянских изданий. Сообщается, что трагедия вызвала широкий резонанс в провинции.

Агшин Азизов, 38-летний гражданин Азербайджана, проживавший в небольшом поселке Понтебба, 11 июля отправился отдыхать на берег реки Тальяменто со своей семьей — маленькими детьми и женой. Родители спустили детей в реку на надувном матрасе, а сами наблюдали за ними с берега.

Двое детей, десятилетняя девочка и пятилетний мальчик, играли на надувном матрасе, который вдруг стало уносить течением. Внезапно матрас перевернулся, и дети упали в воду. Увидев, что дети в беде, отец без колебаний прыгнул в воду. Согласно расследованию, он, возможно, не умел плавать или его быстро унесло течением. Через несколько мгновений он исчез под водой, не сумев дотянуться до детей или схватить палку, которую жена и очевидцы бросили ему с берега, пытаясь помочь.

Итальянские СМИ сообщают, что, хотя отец не смог добраться до своих детей, они сами смогли перебраться на противоположный берег реки. Младший ребенок, однако, находился в состоянии сильного шока и наглотался воды, а его испуганная сестра кричала о помощи. Первыми на место прибыли пожарные и парамедики из службы скорой медицинской помощи. Вооружившись спасательным оборудованием, пожарные переплыли реку Тальяменто, чтобы добраться до детей. Убедившись, что мальчик дышит самостоятельно, они провели необходимые действия.