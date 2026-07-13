Азизов приехал в Италию и погиб, спасая детей

В итальянской провинции Фриули-Венеция-Джулия, граничащей с Австрией, азербайджанец бросился в реку, чтобы спасти своих маленьких детей, но утонул, потому что не умел плавать. Об этой трагедии написали несколько итальянских изданий. Сообщается, что трагедия вызвала широкий резонанс в провинции.
Агшин Азизов, 38-летний гражданин Азербайджана, проживавший в небольшом поселке Понтебба, 11 июля отправился отдыхать на берег реки Тальяменто со своей семьей — маленькими детьми и женой. Родители спустили детей в реку на надувном матрасе, а сами наблюдали за ними с берега.
Двое детей, десятилетняя девочка и пятилетний мальчик, играли на надувном матрасе, который вдруг стало уносить течением. Внезапно матрас перевернулся, и дети упали в воду. Увидев, что дети в беде, отец без колебаний прыгнул в воду. Согласно расследованию, он, возможно, не умел плавать или его быстро унесло течением. Через несколько мгновений он исчез под водой, не сумев дотянуться до детей или схватить палку, которую жена и очевидцы бросили ему с берега, пытаясь помочь.
Итальянские СМИ сообщают, что, хотя отец не смог добраться до своих детей, они сами смогли перебраться на противоположный берег реки. Младший ребенок, однако, находился в состоянии сильного шока и наглотался воды, а его испуганная сестра кричала о помощи. Первыми на место прибыли пожарные и парамедики из службы скорой медицинской помощи. Вооружившись спасательным оборудованием, пожарные переплыли реку Тальяменто, чтобы добраться до детей. Убедившись, что мальчик дышит самостоятельно, они провели необходимые действия.
На место происшествия также прибыл медицинский вертолет Sores Fvg. Спасатель и реаниматор были спущены с помощью лебедки и, стабилизировав состояние ребенка, доставили его в больницу. Мать, участвовавшая в спасательной операции и находившаяся в состоянии глубокого шока, была доставлена в больницу на машине скорой помощи, в то время как ее старшая дочь особо не пострадала.
После нескольких часов поисков тело тридцативосьмилетнего мужчины было найдено и извлечено из воды недалеко от того места, где его детям удалось добраться до берега. Он оказался в ловушке в илистом русле реки.
Смерть отца, который инстинктивно бросился в воду, чтобы спасти своих детей, потрясла всю местную общину, люди пытаются поддержать семью различными способами.
Сообщается, что Агшин Азизов и его семья покинули Баку и уехали в Италию в начале этого года, подав там заявление на получение убежища.