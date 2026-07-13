Новая миссия Евросоюза для Армении

«Эксперты ЕС окажут поддержку армянским властям в борьбе с киберугрозами и дезинформацией, а также в противодействии незаконным финансовым потокам», - сказала глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас, поясняя задачи миссии.

Совет ЕС по иностранным делам объявил о запуске партнерской миссии Евросоюза для Армении – EUPM Armenia.

В коммюнике Совета ЕС отмечается, что миссия сформирована в рамках общей политики безопасности и обороны Евросоюза. «Цель этой консультативной гражданской миссии – оказать поддержку армянским властям в повышении устойчивости страны к гибридным угрозам и способности противостоять меняющимся вызовам в области безопасности», - говорится в опубликованном документе.

Также отмечается, что миссия «будет предоставлять стратегические консультации, техническую экспертизу и наращивать институциональный потенциал различных национальных учреждений Армении для противодействия таким угрозам».

«Кроме того, миссия будет предоставлять практические оперативные консультации и создаст специальную проектную группу для реализации целевых действий, охватываемых ее мандатом, в тесном сотрудничестве с международными партнерами. EUPM Armenia является неисполнительной миссией и не будет участвовать в процессах принятия решений армянскими властями», - сообщили в Совете ЕС.