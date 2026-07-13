Россияне экономят на походах в кафе и рестораны

В среднем по стране в январе–июне посещаемость заведений общепита упала год к году на 6-10%, при этом средний чек вырос до 18% в зависимости от сегмента, пишет «Коммерсант». Россияне за этот период сократили походы в пекарни на 10%, в кафе — на 9%, в точки фастфуда — на 7%, покупки в кофейнях и киосках с мороженым снизились на 6% согласно подсчетам «Эвотора». Это коснулось и Москвы, где трафик в ресторанах всех сегментов, по оценке «Чек Индекса», упал на 8%, а в фастфуде — на 2%.

В Cofix подсчитали, что в среднем по рынку число посещений в первые полгода снизилось на 10-17% (у самой сети — на 6%). О сокращении трафика, особенно в начале года, также сообщила гендиректор сети «Кофелайк» Анна Курдюкова. Совладелец сетей лапшичных Wokker и гастромаркетов «Брикет Маркет» Никита Рогозный заявил о снижении посещаемости в заведениях, расположенных в ТЦ. Как подчеркнула эксперт Franshiza.ru Анна Рождественская, посетителей отталкивает рост цен.