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Задержали Бориса Надеждина

15:14 2085

Полиция Москвы задержала политика Бориса Надеждина, его везут в отделение полиции, сообщил сам политик в своем телеграм-канале. С чем связано задержание, пока неизвестно.

10 июля Минюст РФ включил Надеждина в реестр «иностранных агентов». В ведомстве заявили, что политик участвовал в распространении материалов других «иноагентов» и «нежелательных» организаций, распространял «недостоверную информацию» о решениях российских властей, а также «призывал к участию в несогласованных митингах и пикетах».

Надеждин заявлял, что попадание в реестр «иноагентов» никак не повлияет на его работу. «Буду жить и бороться дальше. Вряд ли это что-то изменит в моей политической биографии. Буду продолжать выдвигаться в Госдуму и собирать подписи», — говорил он.

В 2024 году Борис Надеждин выдвигал свою кандидатуру на выборах президента РФ, позиционируя себя как кандидата с антивоенной позицией. В поддержку выдвижения Надеждина была развернута широкая кампания, у мест сбора подписей были очереди. ЦИК России не допустил его до выборов, сославшись на высокий процент брака подписей.

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