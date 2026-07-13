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Новые правила в ЕС: для детей возрастные ограничения на соцсети

15:28 691

Европейский Союз введет возрастные ограничения для несовершеннолетних пользователей социальных сетей. Об этом в понедельник, 13 июля, заявила председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен.

По сообщению Deutsche Welle, она представила в Брюсселе доклад экспертной группы Евросоюза, которая в течение года работала над пакетом мер по борьбе с негативным влиянием соцсетей на детей и подростков. В докладе эксперты выступили за запрет на пользование соцсетями для детей младше 13 лет без присмотра родителей. Они также поддержали ограничения для подростков старшего возраста в том случае, если онлайн-сервисы не смогут обезопасить их от формирования зависимостей и ограничить от сцен насилия и языка ненависти.

«Совершенно очевидно, что нам необходимы соответствующие возрасту ограничения для социальных сетей. Речь не идет о том, могут ли дети пользоваться социальными сетями. Речь идет о том, когда и при каких условиях социальные сети могут получить доступ к нашим детям», - заявила фон дер Ляйен, добавив, что до сентября ЕК объявит, каким образом рекомендации экспертной группы могут быть отражены в законодательстве ЕС.

За введение общеевропейских возрастных ограничений выступают Дания, Испания, Греция и Франция. Некоторые европейские страны уже ввели такие запреты на национальном уровне.

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